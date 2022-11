Começou a transmissão da Copa do Mundo, maior evento esportivo do mundo. Se você é um fã de futebol, provavelmente está se perguntando como assistir a todos os jogos da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Com a gente, você não perderá um único gol.

A Copa do Mundo da FIFA é realizada a cada quatro anos, com o torneio inaugural ocorrendo em 1930. Desde então, ocorre a cada quatro anos, exceto em 1942 e 1946 devido à Segunda Guerra Mundial. Ao todo, 32 membros da Federação Internacional de Futebol (FIFA), órgão regulador do esporte, competem entre si pelo Troféu da Copa do Mundo da FIFA, depois de passar com sucesso por várias rodadas de qualificação.

Conforme mencionado, é o maior evento esportivo do mundo e estima-se que o torneio de 2022 atrairá mais de 5 bilhões de espectadores em 64 partidas, o que representa mais de dois terços da população mundial de 8 bilhões. Espera-se que 3 milhões de torcedores cheguem à nação árabe do Catar para assistir ao vivo ao seu time, com jogos disputados nos cinco novos estádios de última geração com temperatura controlada, construídos especialmente para o torneio.

Desde o início da construção do estádio em 2014, tem havido muita controvérsia sobre o tratamento do Catar aos trabalhadores migrantes. A Anistia Internacional condenou o Catar por abusos dos direitos humanos, incluindo alegações de trabalho forçado, condições de vida miseráveis ​​e confisco de passaportes. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como assistir a copa do mundo 2022.

Veja também: Tabela de jogos e horários da Copa

Transmissão da Copa do Mundo 2022 online

Quem não está com uma televisão disponível, ainda pode acompanhar toda a transmissão da Copa do Mundo 2022 e sem pagar nada. A plataforma de streaming Globoplay vai transmitir as partidas ao vivo e de maneira gratuita para todo o Brasil. Além disso, o canal do streamer Casimiro Miguel, o CazeTV, também vai mostrar 22 partidas, uma por dia, do campeonato no Youtube.

Tanto pelo Globoplay quanto pelo CazeTV, os usuários podem acompanhar a transmissão pelo computador, notebook, tablet ou celular. Veja como:

CazeTV

O canal do Casimiro no Youtube fará transmissão ao vivo de 22 jogos, com comentários do streamer e convidados sobre as partidas. Veja como assistir:

Abra o site do Youtube ou aplicativo Pesquise pelo canal Casé TV Entre no vídeo ao vivo do jogo e assista

Globoplay

Para assistir a transmissão da Copa do Mundo pelo Globoplay é preciso apenas ter uma conta na plataforma da Globo, no entanto, esse cadastro é feito de forma gratuita. Veja como acompanhar os jogos, após fazer sua inscrição no site.

Acesse o site Globoplay ou abra o aplicativo da plataforma Clique em “Agora na TV” Entre em sua conta com e-mail e senha A programação ao vivo da Globo poderá ser acompanhada

Canais que transmitem a Copa

Além das opções para assistir aos jogos online, quem estiver com uma televisão à disposição pode sintonizar em alguns canais para assistir o campeonato. A TV Globo comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo no Brasil e transmitirá todas as partidas ao vivo. O SporTV, emissora de sinal fechado, pertencendo ao grupo Globo, também estará transmitindo os jogos da competição.

Confira: Tabela de jogos do Brasil

Calendário de jogos de terça-feira (22)

Na terça-feira (22), oito seleções dos grupos C e D entram em campo e fazem sua estreia no campeonato. Veja quando os times jogam (os horários estão no fuso de Brasília).

Argentina X Arábia Saudita - 7h

Dinamarca X Tunísia - 10h

México X Polônia - 13h

França X Austrália - 16h

Outros jogos da semana

Ainda nessa semana, as seleções dos outros grupos, incluindo o Brasil, entram em campo pela primeira vez na Copa. Veja as datas e horários das estreias dos outros times.

23/11 - Quarta

Marrocos x Croácia - 7h

Alemanha x Japão - 10h

Espanha x Costa Rica - 13h

Bélgica x Canadá - 16h

24/11 - Quinta

Suíça x Camarões - 7h

Uruguai x Coreia do Sul - 10h

Portugal x Gana - 13h

Brasil x Sérvia - 16h

Quem vai jogar a Copa do Mundo de 2022?

Quem está jogando na Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022? Depois de passar com sucesso pelas eliminatórias, 32 nações se enfrentarão na Copa do Mundo da FIFA em 64 partidas em 29 dias. As equipes são divididas em oito grupos, de A a H. O favorito à vitória é o Brasil, que era o time mais bem classificado em 27 de outubro de 2022. No entanto, eles enfrentarão uma dura competição dos atuais campeões na França. Aqui está a lista completa de times que competem na Copa do Mundo da FIFA 2022.

Grupo A:

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B:

Inglaterra

IR Irã

EUA País de

Gales

Grupo C:

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D:

França

Austrália

Dinamarca

Tunísia

Grupo E:

Espanha

Costa Rica

Alemanha

Japão

Grupo F:

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G:

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H:

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul