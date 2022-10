É verdade que o PT votou contra auxílio de 600 reais? Entenda

É verdade que o PT votou contra auxílio de 600 reais para os mais pobres? Durante o debate da Globo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que o partido dos trabalhadores foi contra o projeto. No entanto, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva negou a afirmação.

Mas afinal, o que aconteceu?

O PT votou contra auxílio de 600 reais?

O Partido dos Trabalhadores não se posicionou, nem votou contra, o auxílio de R$ 600,00 aos mais pobres. A chamada PEC dos auxílios foi criada em 2022 e previa o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400,00 para R$ 600,00, além de outros benefícios, como o aumento do vale-gás ou o auxílio-caminhoneiro. Com a medida emergencial, mais de R$ 40 bilhões foram aprovadas para serem usados fora do teto de gastos.

A votação da PEC dos auxílios foi realizada na Câmara dos Deputados, no dia 12 de julho desse ano, e a bancada do PT votou, majoritariamente, a favor da elevação do programa. A orientação da sigla foi que os membros votassem favoravelmente à PEC Apenas o deputado Frei Anastacio (PT-PB) votou contrário à medida, indo contra seu partido.

Os outros 48 membros da bancada petista foram favoráveis. Outros partidos de oposição, como PSOL e PCdoB também votaram de forma favorável. A oposição, no entanto, havia pedido algumas mudanças no texto original, por exemplo, para que os R$ 600,00 fossem o valor fixo e não temporário do auxílio, o que não foi acatado.

A PEC foi aprovada por 393 votos a 14 contrários e, no total, 408 deputados estiveram presentes na votação. Além disso, a única sigla que orientou seus membros a votarem contrário à medida, foi o partido Novo.

No Senado a PEC também foi aprovada com apoio do PT. Contudo, segundo a Rádio Senado, o senador Humberto Costa (PT-PE) teria indicado que a medida seria eleitoral, já que 2022 é ano de eleição e Bolsonaro está na disputa novamente, além de afirmar que os benefícios acabariam em dezembro.

Segundo a Lei Eleitoral, é proibido a criação de benefícios destinados a pessoas físicas três meses antes da eleição. A única exceção é se o governo entender que o país está em estado de emergência ou calamidade pública. Para a elaboração da PEC dos auxílios, foi alegado estado de emergência.

Deputados que votaram contra a PEC dos auxílios

Adriana Ventura (Novo-SP) Alexis Fonteyne (Novo-SP) Gilson Marques (Novo-SC) Lucas Gonzalez (Novo-MG) Marcel van Hattem (Novo-RS) Tiago Mitraud (Novo-MG) Vinicius Poit (Novo-SP) Guiga Peixoto (PSC-SP) Marcelo Calero (PSD-RJ) Pedro Paulo (PSD-RJ) Joice Hasselmann (PSDB-SP) Frei Anastacio Ribeiro (PT-PB) Felipe Rigoni (União-ES) Kim Kataguiri (União-ES)

Você pode se interessar também:

Vai ter décimo terceiro do Auxílio Brasil?

Veja significado da mensagem de erro ao pedir Empréstimo Auxílio Brasil

Tem como saber se meu empréstimo do Auxílio Brasil foi aprovado?

Por que não consigo fazer o empréstimo consignado do Caixa Tem?

PEC dos precatórios

O PT se posicionou contra a PEC dos precatórios, medida que permite que o Governo Federal adie suas dívidas com a União com o intuito de continuar pagando o auxílio. Segundo o Poder Executivo, a PEC era essencial para abrir espaço para mais de R$ 100 bilhões de gastos em 2022.

O projeto foi aprovado no final do ano passado, no Congresso, mas nesse caso, a bancada do PT votou contrário à medida, assim como outros partidos da oposição, como Rede e PSOL.

De acordo com Estado de Minas, os membros petistas alegaram que a PEC dos precatórios seria uma forma de dar “calote” nas dívidas públicas.

Veja também: quando sai o 13 salário em 2022