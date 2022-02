Festa no BBB 22 será sábado com show de Banda Eva e Lexa

Vai ter Carnaval no Big Brother Brasil! No sábado, dia 26, a festa no BBB 22 para os dezesseis brothers vai contar com o show de axé da Banda Eva, o funk de Lexa e o pop de Mateus Carrilho. O reality vai começar logo após Um Lugar ao Sol, na Rede Globo.

Que horas começa a Festa no BBB 22

De acordo com a grade de programação da Globo, o BBB hoje vai começar hoje às 22h05, no horário de Brasília e logo após a exibição da novela “Um Lugar ao Sol”. O reality de sábado vai terminar às 00h40.

A Globo informou que a casa será decorada com objetos coloridos e metalizados, papel picado, confete e serpentina farão parte da celebração dos confinados. E para se jogarem, uma piscina de bolas com projeções também estará presente na área da festa. No figurino, peças em cores neon e adereços variados prometem deixar os looks dos foliões mais descolados e alegres.

Banda Eva no BBB 22

No setlist do show, clássicos da música baiana, como “Arerê” e “Beleza Rara”, estão garantidos pela Banda Eva. “Em um carnaval super atípico como esse, poder fazer esse show, levar essa alegria para todo mundo que vai estar assistindo, para os brothers que estão lá confinados, vai ser um grande presente para a gente. Estamos muito animados, vai ser muito especial poder estar do outro lado da casa, já que a gente está sempre do lado de cá acompanhando”, conta Felipe Pezzoni, vocalista da banda.

No repertório de Lexa, não ficam de fora os sucessos “Sapequinha” e “Só Depois do Carnaval”. Mateus Carrilho participa cantando com Lexa, e não esconde a empolgação: “Eu sou fã do programa. Estar lá parece surreal, ainda mais no carnaval! Quero levar essa energia para dentro da casa e fazer uma festa linda com todos”, vibra.

Confira aqui o vídeo das atrações musicais da festa deste sábado.

