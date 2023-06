20 frases de São João Batista para mostrar sua fé neste 24 de junho

O dia 24 de junho é a solenidade da Natividade de São João Batista. Aqui estão 20 frases para ajudá-lo a conhecer o homem de quem Jesus disse: “Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista”.

O santo é conhecido por ter indicado Jesus como o esperado Messias. Ter levantado o dedo contra Herodias – cunhada e coabitante de Herodes Antipas – custou-lhe a prisão e a vida. São João Batista é considerado a primeira testemunha mártir do cristianismo.

Frases de São João para força, proteção e intercessão

1 – “Se você estiver comigo, não terei nada a temer, minha Mãe, porque, com seu amor, sei que vou superar todas as dificuldades.”

2 – “Que o Senhor esteja sempre ao meu lado e ao lado dos necessitados, Meu São João.”

3 – “Que seus braços me abracem sempre que eu precisar e que minha oração chegue a Ti, São João.”

4 – “São João, cubra-me com seu manto e faça-me ter coragem e serenidade para enfrentar os desafios da vida.”

5 – “Meu amado São João, humildemente te peço, retire de mim o véu da tristeza e permita-me viver na luz do seu amor.”

6 – Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João Batista rogai por nós. Amém.

7 – São João Batista, que quiseste diminuir para que o Cristo crescesse, e tiveste a cabeça cortada no cárcere por falar aos grandes a verdade. Rogai por nós!

8 – São João Batista! Rogai por nós e abençoai as nossas famílias!

9 – Meu São João, alegria do povo, rogai por nós.

10 – “Ajuda-nos, ó São João Batista, em nosso caminho. Os doentes e os aflitos, venham todos para consolar! Volte seu olhar para nós, proteja seus filhos”.

11 – “São João Batista, lance o seu amor sobre todos aqueles que precisam de vós, afastando a tristeza e restaurando a paz e o amor em Cristo”.

12 – “São João Batista, eu te suplico hoje, como te pedi ontem e te pedirei amanhã, que a Senhor me abençoe, me ilumine e me guie no caminho certo”.

Versículos de São João

João 3:26-30

E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele.

João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu.

Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele.

Aquele que tem a esposa é o esposo; mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida.

É necessário que ele cresça e que eu diminua.

Isaías 40:3

Uma voz clama: "No deserto preparem o caminho para o Senhor;

façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus.

Mateus 11:7-11

E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: Que fostes ver no deserto? uma cana agitada pelo vento?

Sim, que fostes ver? um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis.

Mas, então que fostes ver? um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta;

Porque é este de quem está escrito:Eis que diante da tua face envio o meu anjo,que preparará diante de ti o teu caminho.

Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista; mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele.

Malaquias 3:1

Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim; e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais; e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o SENHOR dos Exércitos.

Malaquias 4:5-6

Eis que vos enviarei o profeta Elias,

antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.

E ele converterá

o coração dos pais aos filhos,

e o coração dos filhos aos pais,

para que eu não venha e fira a terra com maldição.'

João 1:6-8

Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este homem veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos cressem por meio dele. Ele não era essa Luz, mas foi enviado para dar testemunho dessa Luz.

Mateus 11:13-14

Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se você estiver disposto a recebê-lo, ele é o Elias que há de vir.

Mateus 17:10-13

E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, então, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu e disse-lhes: "Na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem também está prestes a sofrer em suas mãos." Então os discípulos entenderam que Ele lhes falava de João Batista.

Oração a São João Batista

Abaixo está a oração a ser recitada em 24 de junho na festa do santo:

"Ó, glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua santíssima mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o ceio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte.

Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção a Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe Isabel, para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguires estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos amarei e louvarei a Jesus e a Maria entre gozos e delícias eternas.

Amém".

