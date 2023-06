Dia 24 de junho: São João é feriado nacional em 2023?

No dia 24 de junho celebramos o nascimento de São João Batista, um dos santos mais venerados do mundo

Em 2023, o dia de São João, 24 de junho, vai cair em um sábado. A data é uma comemoração religiosa sobre um dos santos mais populares da Igreja Católica, mas uma dúvida que costuma surgir é a celebração é feriado nacional ou não. Saiba mais sobre a data e suas tradições.

São João é feriado nacional ou não?

Embora seja uma das datas mais festivas para os brasileiros, o 24 de junho, dia de São João não é um feriado nacional. Neste ano, a data cai em um sábado. Mas se você estiver no Nordeste, onde existe as mais tradicionais festas juninas, há grandes chances da data ser feriado municipal.

O dia 24 de junho é feriado nos municípios de Caruaru (PE), João Pessoa (PB), Recife (PE), Salvador (BA). No Sudeste, as cidades de Barueri, na Grande São Paulo, e Niterói, no Rio, também têm o santo como padroeiro.

Feriado ou não, no dia 24 é tradição comemorar o Dia de São João com fogueira, danças e muita fartura de comida. Inicialmente, as festas juninas brasileiras eram realizadas em homenagem a santos como São João (24 de junho), Santo Antônio (13 de junho) e São Pedro (29 de junho).

O Dia de São João cai alguns dias depois de 21 de junho, o dia mais longo do ano. A partir deste momento, os dias começam a encurtar e a luz começa a dar lugar à escuridão. Antigamente, a Deusa Fortuna era celebrada no dia 24 de junho. Grandes fogueiras eram acesas com o objetivo de propiciar as colheitas de verão e fortalecer o sol, que aos poucos se tornava mais fraco.

O cristianismo integrou na sua liturgia as festas pagãs dedicadas ao solstício de verão e assim a tradição das fogueiras chegou até aos dias de hoje.

A data é celebrada desde o século IV e foi criada pela Igreja Católica para homenagear o nascimento do precursor de Jesus Cristo, João Batista. O dia lembra o mundo cristão de um profeta icônico, que, no Evangelho de Lucas, teria nascido seis meses antes do nascimento de Jesus Cristo.

Quem foi São João?

João Batista é o único santo, junto com a Virgem Maria, cujo dia de nascimento terreno (24 de junho) é comemorado, assim como o do martírio (29 de agosto). Das duas datas, porém, a mais utilizada para a veneração é a primeira. Ele é o padroeiro dos monges, batizou Jesus nas águas do rio Jordão, morreu martirizado e é chamado de “Precursor” porque anunciou a vinda de Cristo. É famoso o episódio em que saltou de alegria no ventre de sua mãe, Isabel, ao receber a visita de Maria.

Ele é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro apóstolo de Jesus, porque dele deu testemunho em vida. No Evangelho de Lucas (1, 5) é dito que ele nasceu em uma família sacerdotal, seu pai Zacarias era da classe de Abia e sua mãe Isabel, descendente de Aarão.

“Eles eram justos diante de Deus […] Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Enquanto Zacarias estava oficiando perante o Senhor na virada de sua classe [...] um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou chocado e cheio de medo. Mas o anjo disse-lhe: «Não tenhas medo, Zacarias, a tua oração foi atendida e a tua mulher Isabel vai dar-te um filho, a quem chamarás João. [...] será grande diante do Senhor [...] será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe e conduzirá muitos filhos de Israel de volta ao Senhor seu Deus”.

Depois dessa visão, Isabel concebeu um filho para espanto de parentes e conhecidos; no sexto mês de gravidez, o Arcanjo Gabriel, o 'mensageiro celestial', foi enviado por Deus a Nazaré para anunciar a Maria a maternidade de Cristo: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder te cobrirá com a sua sombra Alto. Portanto o menino que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Vê também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice e este é o sexto mês para ela, que todos diziam ser estéril; nada é impossível para Deus".

São João instruiu seus seguidores a se voltarem para Cristo, chamando-o de "Cordeiro de Deus" e essas pessoas estavam entre os primeiros cristãos. É isso que o torna tão importante e objeto de grande devoção ainda hoje. E não só no Brasil que é patrono: São João é padroeiro da Jordânia, Porto Rico, Canadá francês e muitos outros lugares.

Próximos feriados nacionais em 2023

Conforme portaria nº 14.817, lançada pelo Ministério da Economia em dezembro de 2023, neste ano os brasileiros terão mais 5 feriados até dezembro.

7 de setembro, quinta-feira: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, quinta-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

2 de novembro, sábado: Finados (feriado nacional);

15 de novembro, sexta-feira: Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro, segunda-feira: Natal (feriado nacional).

