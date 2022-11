Saiba quem a Seleção da Argentina vai enfrentar nas oitavas de final do Mundial do Catar em 2022

Horário do jogo da Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022

A seleção da Argentina está classificada para as oitavas da Copa do Mundo. Pelo grupo C, a equipe venceu a Polônia para se manter favorita e garantir uma digna despedida à Messi. Saiba quando será o jogo da Argentina em embate nas oitavas e quem vai enfrentar.

Que horas é o jogo da Argentina nas oitavas de final?

A seleção da Argentina vai jogar as oitavas de final da Copa do Mundo no sábado (03 de dezembro) ao meio dia (horário de Brasília) contra a Austrália.

Com seis pontos, a Argentina venceu a Polônia na terceira e última rodada da fase de grupos para assumir a liderança do grupo C no Mundial.

A tabela foi definida em abril, após o sorteio da fase de grupos do Mundial do Catar. Confira o possível horário do jogo da Argentina na Copa do Mundo, data e onde vai ser.

Confira os detalhes do jogo das oitavas de final da Argentina.

SÁBADO (03 de dezembro):

Argentina x Austrália

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Ahmad Bin Ali

Classificação do grupo C na Copa do Mundo

Com a vitória da Argentina na última rodada do grupo C, os argentinos tomaram a liderança e carimbaram o passaporte até as oitavas de final da Copa no Catar.

A Polônia, mesmo com a derrota ao elenco sul-americano, conquistou a vaga na segunda posição. O México tentou até o último minuto, venceu a Arábia mas não embalou até o mata-mata.

GRUPO C

1 Argentina - 6 pontos

2 Polônia - 4 pontos

3 México - 4 pontos

4 Arábia Saudita- 3 pontos

Onde assistir o jogo da Argentina nas oitavas?

O jogo da Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo será transmitido na Globo, pela TV aberta, e no SporTV, canal pago disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional.

Também dá para assistir ao vivo e de graça nas plataformas GloboPlay, portal GE e no streaming da FIFA+. Não é preciso pagar nada para acompanhar em cada uma das opções.

Todos os jogos da Copa do Mundo serão transmitidos nos cinco meios, incluindo a participação da Argentina nas oitavas de final. Dá para acompanhar tanto no celular como no tablet, computador ou smartv, em qualquer lugar do país.

