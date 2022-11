VÍDEO: Messi perde pênalti contra a Polônia na Copa do Mundo

Depois de uma partida acirrada, a Argentina venceu a Polônia por 2 a 0 nesta quarta-feira, 30 de novembro, pela terceira e última rodada da Copa do Mundo. Com o resultado, está dentro das oitavas de final. A partida, entretanto, teve o fato de que Messi perde pênalti no primeiro tempo.

Com seis pontos na liderança do grupo, o elenco argentino está classificado para as oitavas.

Messi perde pênalti na Copa contra Polônia

Para não se despedir precocemente da Copa do Mundo do Catar, a Argentina entrou em campo nesta quarta-feira precisando da vitória contra a Polônia, na última rodada do grupo C.

O primeiro tempo foi total dos argentinos. Logo no início os argentinos pressionaram a defesa polonesa e principalmente o goleiro Szczesny, protagonista do elenco europeu nesta primeira etapa. Pela televisão, só era possível assistir a Argentina atacando, enquanto o arqueiro foi responsável por defender todos os chutes.

Porém, aos 37 minutos, um choque entre Messi e o goleiro Szczesny na área fez o árbitro assistir ao lance no VAR novamente. Segundos depois, assinalou a penalidade.

Messi assumiu a responsabilidade. Capitão da Argentina, pegou a bola para bater mas, mesmo confiante, chutou no cantinho esquerdo para a defesa de Szczesny.

Assista ao pênalti de Messi defendido pelo goleiro da Polônia.

goleiro da polônia defendendo o pênalti do messi aaaaaaapic.twitter.com/zI7Vr6IzYs — zoë 🪶 (@tuitazoe) November 30, 2022

No segundo tempo, o elenco argentino novamente foi superior. No comecinho da etapa, Mac Allister conseguiu abrir o placar enquanto Álvarez, no minuto 22, ampliou o resultado para os argentinos.

Os poloneses praticamente não conseguiram chegar no lado dos hermanos, seja por falta na qualidade do futebol ou por esbarrarem em marcações efetivas dos hermanos. O resultado de 2 a 0 deu a vitória para a Argentina.

Messi perdeu pênalti na Copa de 2018

Na Copa do Mundo da Rússia em 2018, Messi teve pênalti para cobrar contra a Islândia, ainda na fase de grupos. Na rodada de estreia entre as duas equipes, o craque assumiu também a responsabilidade e decidiu cobrar a penalidade aos argentinos.

Porém, o goleiro Halldorsson defendeu o chute de Messi. Ao fim da partida, 1 a 1 no placar. Em sua carreira, segundo dados do portal GE, o argentino Lionel Messi tem dois erros em três pênaltis em Copa do Mundo. Contra a Arábia Saudita, em 2022, marcou o gol.

Relembre o pênalti de 2018.

Como una curiosidad, diremos que Messi, quien llegó a 7 goles en sus 20 partidos mundialistas, hizo el gol de ARG vía un penalti. Hace 4 años en Rusia 2018, falló un penalti en el primer partido de la Albiceleste ante Islandia, encuentro que finalizó 1-1. @TUDN pic.twitter.com/lwtSUzOpd8 — Edgar Valero (@EdgarValero_) November 22, 2022

Torcedores comemoram pênalti perdido de Messi

Com o pênalti defendido pelo goleiro da Polônia, torcedores aproveitaram para brincar com o erro do argentino com memes.

Argentina e Brasil tem uma certa rivalidade no futebol, por isso cada derrota ou tropeço dos hermanos é comemorado entre os brasileiros.

MESSI PERDEU O PÊNALTI KKKKKKKKKK

esse goleiro da Polônia pega dms tá maluco

todo choro da Argentina é pouco pic.twitter.com/snSYor2riJ — José || Rumo ao Hexa 🇧🇷🏆 (@Edynezoo) November 30, 2022

Messi perdeu o pênalti // Argentina perdeu o pênalti pic.twitter.com/j6w1275fuL — onerb ͛ (@br3no_sccp) November 30, 2022

