Dias das oitavas de final da Copa 2022; seleções classificadas, horário e onde assistir

Confira toda a programação das oitavas de final da Copa do Mundo no Catar e onde assistir os confrontos

Após duas semanas de confrontos entre as seleções na fase de grupos, chegou a hora de acompanhar os jogos das oitavas de final na Copa do Mundo do Catar. A FIFA confirmou a tabela de datas e como assistir, mas resta saber quem serão os classificados na disputa. Confira o guia completo que o portal DCI preparou com todos os dias, horários e como funciona as oitavas no grande baile de futebol.

Data dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo

Os oito jogos das oitavas de final da Copa do Mundo no Catar vão acontecer nos dias 3, 4, 5 e 6 de dezembro, de sábado até terça-feira, na primeira fase do mata-mata.

Três rodadas constituem a fase de grupos no Mundial. Ao fim da última e terceira, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas. Em caso de empate, os critérios de desempate entram em cena para definir os classificados.

Como a última rodada da fase de grupos será disputada na sexta-feira, 2 de dezembro, as oitavas estão marcadas para começarem no dia seguinte, no sábado, com dois confrontos em horários alternados.

Confira os detalhes com datas e os horários dos jogos das oitavas de final na Copa.

DIAS DOS JOGOS DAS OITAVAS: sábado até terça-feira entre 3, 4, 5 e 6 de dezembro de 2022.

HORÁRIOS OITAVAS: 12h e 16h (horário de Brasília).

LOCAIS: Estádio Internacional Khalifa, Ahmad Bin Ali, Al Janoub, Estádio 974, Estádio Al Bayt, Al Thumama, Cidade da Educação e Estádio Lusail.

Chaveamento da Copa do Mundo do Catar

Em abril de 2022, a FIFA determinou os oito grupos da primeira etapa e também o chaveamento completo da competição das oitavas até a grande decisão pela taça dourada.

Apenas dezesseis equipes continuarão na busca até a final, marcada para 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail.

OITAVAS DE FINAL:

Holanda x Segundo colocado B = Vencedor 1

Líder B x Senegal = Vencedor 2

Líder C x Segundo colocado D = Vencedor 3

Líder D x Segundo colocado C = Vencedor 4

Líder E x Segundo colocado F = Vencedor 5

Líder F x Segundo colocado E = Vencedor 6

Líder G x Segundo colocado H = Vencedor 7

Líder H x Segundo colocado G = Vencedor 8

QUARTAS DE FINAL:

Vencedor 1 x Vencedor 3

Vencedor 5 x Vencedor 7

Vencedor 2 x Vencedor 4

Vencedor 6 x Vencedor 8

Seleções classificadas nas oitavas de final da Copa

As seleções já classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo são Brasil, França, Senegal, Holanda e Portugal.

A terceira e última rodada da fase de grupos será disputada entre terça e sexta-feira (29 de novembro até 02 de dezembro) com catorze partidas, em horários iguais para cada grupo. Somente o primeiro e segundo colocado avança para as oitavas, enquanto o terceiro e o quarto colocado se despedem.

BRASIL (grupo G)

FRANÇA (grupo D)

PORTUGAL (grupo H)

HOLANDA (líder do grupo A)

SENEGAL (segundo do grupo A)

Como assistir os jogos das oitavas da Copa do Catar?

Os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo serão transmitidos através da :

Globo (TV aberta)

SporTV (canal pago)

FIFA+ (serviço de streaming gratuito)

GloboPlay (streaming)

portal GE (site de notícias de graça)

Canal do Casimiro (Youtube e Twitch de graça)

Na TV aberta, o torcedor pode assistir todos os jogos das oitavas de graça e ao vivo em qualquer lugar do país, enquanto os canais do SporTV, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, vão passar os embates aos assinantes.

Para acompanhar online é só sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite o sinal da Globo de graça também para quem não é assinante, além do portal GE (www.ge.globo.com).

Outras opções são o FIFA+, serviço de streaming gratuito para todo o Brasil no aplicativo e no site (www.fifa.com) e no canal do Casimiro pelo Youtube ou Twitch também de graça.

