Horário do jogo da Argentina hoje x Croácia na semifinal da Copa do Mundo 2022

Saiba que horas vai começar e como assistir o jogo da Argentina e Croácia nesta terça-feira, 13 de dezembro, pela semifinal da Copa do Mundo do Catar

A disputa entre Argentina e Croácia nesta terça-feira, 13 de dezembro, vai definir o primeiro finalista da Copa do Mundo do Catar em 2022. As seleções se enfrentam na semifinal no Estádio Lusail em partida única, com o horário do jogo da Argentina hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o jogo.

Qual é o horário do jogo da Argentina hoje na Copa?

O início do jogo da Argentina hoje contra a Croácia está marcado às 16h (horário de Brasília), na terça-feira, 13 de dezembro, no Estádio Lusail.

Moradores dos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão assistir a partida a partir das 15h, de acordo com o horário local.

Já no horário do Catar, a partida vai ser realizada às 22h. O país está 6 horas à frente do Brasil, além disso, a escolha por realizar os jogos à noite é para evitar o calor mesmo no fim do ano.

Como assistir o jogo da Argentina hoje?

A semifinal entre Argentina e Croácia hoje vai passar na Globo (tv aberta) e SporTV (canal pago), e também nas plataformas GloboPlay (streaming e site), FIFA+ (streaming e site), GE (site de notícias) e no canal do Casimiro (youtube e twitch).

Dona dos direitos de transmissão, a Rede Globo é a única que pode existir os jogos da Copa do Mundo no canal aberto. Nesta terça-feira, exibe o jogo da Argentina hoje para todos os estados do Brasil com narração de Galvão Bueno e os comentários de Junior e Ana Thaís Matos.

No canal SporTV, disponível somente em operadoras de TV paga, é Milton Leite quem narra ao lado de Lédio Carmona e Pedrinho.

Para o fã da Copa do Mundo que gosta de assistir online, dá para sintonizar de graça as plataformas GloboPlay e FIFA Plus tanto pelo aplicativo como no site. Basta se inscrever com email e a senha e acessar o jogo. No site do GE, dá para assistir de graça as imagens da Globo (www.ge.globo.com).

O canal do Casimiro é a grande novidade da temporada. Pelo Youtube ou Twitch, o torcedor assiste ao jogo da semifinal da Copa do Mundo com os comentários do Cazé e muita informação.

Caminho de Argentina e Croácia até a semifinal

Para chegar até aqui, tanto Argentina como Croácia tiveram de passar por grandes adversários. Os argentinos venceram os holandeses nos pênaltis pelas quartas de final, enquanto os croatas deixaram para trás o Brasil, favorito ao título desde o início.

No grupo C, a Argentina garantiu-se em primeiro lugar com seis pontos, duas vitórias e uma derrota. Os hermanos estrearam com derrota para a Arábia Saudita, resultado que levou torcedores árabes à loucura. Já nas oitavas de final venceu a Austrália e, nas quartas, a Holanda nos pênaltis.

Se ganhar da Croácia, a Argentina está na final da Copa do Mundo pela sexta vez na história, em busca do seu terceiro troféu mundial.

ARGENTINA:

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

Argentina 2 x 0 México

Polônia 0 x 2 Argentina

Argentina 2 x 1 Austrália (oitavas de final)

Holanda 2 (3x4) 2 Argentina (quartas de final)

A Croácia, por outro lado, pode alcançar a sua segunda final seguida na Copa do Mundo se vencer os argentinos nesta terça-feira. Em 2018, o elenco europeu disputou a decisão com a França, mas perdeu por 4 a 2. Este ano, terminou em segundo lugar no grupo F com cinco pontos, atrás do Marrocos.

Estreou com empate diante do Marrocos, venceu o Canadá na segunda rodada e fechou a fase de grupos com novo empate diante da Bélgica. Nas oitavas de final a Croácia passou nos pênaltis pelo Japão e, nas quartas, novamente avançou através dos pênaltis contra o Brasil.

CROÁCIA:

Marrocos 0 x 0 Croácia

Croácia 4 x 1 Canadá

Croácia 0 x 0 Bélgica

Japão 1 (1x3) 1 Croácia

Croácia 1 (4x2) 1 Brasil

Escalações:

Provável escalação da Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Julián Álvarez, Di María e Messi.

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric e Perisic.

Quem a Argentina pode pegar na final?

Se avançar para a final da Copa do Mundo no Catar, a Argentina pode enfrentar França ou Marrocos. Tudo vai depender do resultado do confronto do outro lado da chave.

França e Marrocos se enfrentam na quarta-feira, 14 de dezembro, às 16h (horário de Brasília). O vencedor vai jogar contra o ganhador entre Argentina e Croácia na final, enquanto os perdedores se enfrentam no sábado pela disputa do terceiro lugar da Copa.

A final está marcada para o domingo, 18 de dezembro, às 12h, horário de Brasília, no Estádio Lusail.

