O Reino Unido se despediu de uma figura icônica nesta terça-feira, 2 de fevereiro. O capitão Sir Tom Moore, veterano britânico da Segunda Guerra Mundial, teve a sua morte confirmada pela família através das redes sociais. Moore tinha 100 anos e estava hospitalizado devido complicações da Covid-19.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de nosso querido pai, o capitão Sir Tom Moore. O último ano da vida de nosso pai foi nada menos do que notável. Ele foi rejuvenescido e experimentou coisas que sempre sonhou. Embora tivesse estado em tantos corações por pouco tempo, ele foi um pai e avô incrível e permanecerá vivo em nossos corações para sempre”, disseram as filhas de Moore por meio de um comunicado oficial.

Quem foi Sir Tom Moore?

Criado na região de Yorkshire, no norte da Inglaterra, Sir Tom Moore serviu pelo exército na Índia, na Birmânia e na Sumatra durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2020, Moore ficou conhecido internacionalmente após um ato de compaixão e solidariedade devido a pandemia da Covid-19.

O capitão britânico foi protagonista de uma campanha de arrecadação para o Serviço Nacional de Saúde (NHS, em inglês), durante o primeiro lockdown da Inglaterra. Tom Moore caminhou por seu jardim com a ajuda de um andador para arrecadar 38,9 milhões de libras (cerca de 285 milhões de reais). Ele conseguiu dar 100 voltas e arrecadou 33 milhões de libras (233 milhões de reais).

Título de cavaleiro

Após a repercussão da campanha de arrecadação, Tom Moore ganhou o título de cavaleiro “Sir” aos 99 anos. O capitão britânico recebeu uma indicação especial do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e recebeu o título diretamente da Rainha Elizabeth II. O encontro dos dois aconteceu no Castelo de Windsor.

Com um andador, Tom Moore encontrou a majestade real, Rainha Elizabeth II, que lhe concedeu o título de “Sir” tocando os ombros do homenageado com uma espada do pai, George VI. Em gesto de agradecimento, Moore afirmou que o dia foi um dos mais especiais da sua vida.

“Estou impressionado com o fato de que isso tenha acontecido comigo”, declarou Sir Tom Moore. No 100º aniversário do capitão, ele foi nomeado coronel honorário e membro honorário da equipe de críquete da Inglaterra.

Relação com a Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II envia uma mensagem particular de condolências à família do capitão Sir Tom Moore, segundo informações do Palácio de Buckingham. Através das redes sociais, a realeza britânica também publicou um comunicado oficial.

“Sua Majestade gostou muito de conhecer o capitão Sir Tom e sua família em Windsor no ano passado. Seus pensamentos, e os da família real, estão com eles, reconhecendo a inspiração que ele forneceu para toda a nação e outras pessoas em todo o mundo.”