A família real está com medo que Meghan e Harry revelem segredos à Netflix. Recentemente os dois ex-membros da realeza assinaram um contrato milionário com a plataforma de streaming.

De acordo com o jornal Express, a família real estaria preocupada que o casal exponha seus segredos íntimos.

Além disso, segundo as informações, os monarcas não ficaram nada felizes com a quarta temporada de The Crown.

Assim, o governo do Reino Unido também cogitou pedir à Netflix que colocassem um aviso que a série é uma ficção antes da exibição dos episódios.

De acordo com o Sunday Times, as preocupações aumentaram porque o duque e a duquesa de Sussex estão sob extrema pressão dos chefes da Netflix para produzir uma “programação com tema real”. Assim, com certeza, desejarão explorar um pouco mais a temática da realeza.

Segundo o jornal, nenhuma das partes revelou o valor do contrato. Mas há especulações que o casal tenha embolsado cerca de 75 milhões de libras.

“Por esse tipo de dinheiro, pode-se esperar que Harry e Meghan incluam revelações reais no conteúdo erudito e edificante que eles prometeram”, acrescentou o jornal ao especular sobre como Markle e o duque podem explorar sua família para agradar a Netflix.

“Um documentário sobre a natureza e uma série animada sobre mulheres inspiradoras estão a caminho. Mas a possibilidade deles serem pressionados a fornecer uma programação com o tema real continua sendo um pesadelo para o palácio”.

Podcast no Spotify

O Daily Star relata que Meghan e Harry também podem abrir a caixa de Pandora de segredos reais em seu recém-anunciado contrato de produção de podcast com o Spotify.

“O que amamos no podcasting é que lembra a todos nós de parar um momento e realmente ouvir. Para nos conectarmos uns aos outros sem distração”, disse o príncipe Harry e Meghan em um comunicado divulgado pelo Spotify.

O podcast está previsto para ir ao ar ainda no final deste ano. Bem como haverá uma série completa do casal em 2021.