Meme de Bernie Sanders na posse de Biden domina a web

Bernie Sanders, atual senador do estado de Vermont, nos EUA, está fazendo sucesso na web. O político virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na madrugada desta quinta-feira (21), tudo porque ele demonstrou ter passado um pouco de frio durante a cerimônia de posse do novo presidente Joe Biden, que aconteceu no dia 20 de janeiro de 2021, em Washington D.C. A internet não perdoou e o político viralizou com o meme de Bernie Sanders.

Os termômetros da capital do país marcavam 6°C com sensação térmica de 1ºC durante a realização do evento ao ar livre, que contou com cerca de 1.000 convidados de honra. Apesar do frio, o senador de 79 anos foi preparado para o clima de inverno.

As luvas de lã usadas por Bernie Sanders virou febre na mídia internacional. De acordo com o site Buzzfeed, o acessório do político foi um presente de uma professora ganhado há cerca de dois anos. Além disso, as luvas são feitas com lã reciclada, afinal de contas, Sanders é bastante ligado as causas do meio ambiente.

Meme de Bernie Sanders

Sentado e com braços cruzados. Esta foi a cena capturada pelas câmeras que levou a internet a loucura e fez com que milhares de internautas criassem montagens criativas com Bernie Sanders. A variedade de memes que circula nas redes sociais é praticamente incontável e vai desde filmes como “Forrest Gump”, “Up Altas Aventuras”, “Deadpool” até obras de arte histórica como “A Última Ceia”, de Leonardo da Vinci. Veja o meme bernie sanders abaixo:

Some of my favorite Bernie Sanders sightings today: pic.twitter.com/Pxta5BO7Uu — Seth Abramson (@SethAbramson) January 21, 2021

Os memes do Bernie Sanders mais legais que achei… pic.twitter.com/Wmnweotzdm — Guga Chacra Penteado ✌️ (@giandepine) January 21, 2021

Quem é Bernie Sanders?

Bernie Sanders é um senador estadunidense nascido em Brooklyn, Nova York, no ano de 1941. Ele se graduou na Universidade de Chicago, onde começou sua jornada ligada nas causas sociais. Na época, ainda jovem, Sanders se filiou à Liga Socialista dos Jovens e organizou protestos a favor do movimento dos direitos civis para o Congresso da Igualdade Racial.

Conhecido por suas ideias socialistas, Sanders foi um político independente até meados de 2015, quando se juntou ao Partido Democrata em que permanece até hoje. Ele foi considerado o político independente com mais tempo de mandato na história do Congresso dos Estados Unidos.

Ainda como político independente, Sanders foi eleito prefeito de Burlington e foi reeleito três vezes. No início dos anos 90, Sanders representou o distrito único do estado de Vermont na Câmara dos Representantes. Em 2006, ele foi eleito para o Senado dos Estados Unidos.

Em sua campanha de 2016, ele disse que foi criado em um “modesto apartamento alugado de três quartos e meio” e que isso o ajudou a moldar sua plataforma e sua visão sobre a economia no mundo. Sanders frequentou a Universidade de Chicago, onde esteve envolvido na defesa dos direitos civis e foi preso por protestar contra a segregação habitacional.

Em 2016 Bernie Sanders se tornou conhecido mundialmente após se tornar pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Com propostas radicais relacionadas as mudanças climáticas, o político ficou conhecido por se tornar uma das principais vozes do chamado “Green New Deal”. Com pouco eleitorado, Sanders perdeu na disputa com Hillary Clinton, que foi até o final das eleições com Donald Trump.

Relação com Joe Biden

Bernie Sanders chegou a anunciar a sua pré-candidatura para as disputas eleitorais de 2020. Entretanto, o senador dos EUA não demorou para anunciar sua desistência na corrida eleitoral ainda no começo do ano. Após o feito, Sanders passou a apoiar Joe Biden com o intuito de derrotar Donald Trump, do partido dos Republicanos.

“Devemos nos unir para derrotar o mais perigoso presidente na história moderna”, disse Sanders ao anunciar que estava se juntando a Biden em abril do ano passado. O atual presidente elogiou a decisão do senador e disse: “Eu conheço Bernie bem. Ele é um bom homem, um grande líder e uma das vozes que pedem mudanças mais poderosas do nosso país”.

As propostas apresentadas pelo atual do governo de Joe Biden possuem uma forte colaboração política com Bernie Sanders, principalmente quando se trata das questões ambientais. O principal deles é a recolocação dos EUA no Acordo de Paris, um cômite das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas que pretende conter o aquecimento global.

