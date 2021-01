Sessão de sábado (2/1) exibe ‘Forrest Gump: o contador de histórias’

O primeiro fim de semana de 2021 promete grandes emoções para a tela da Globo. Além do Supercine com a comédia ‘S.O.S Mulheres ao Mar 2’, a Globo decidiu exibir na Sessão de sábado (2/1/2021), o clássico filme “Forrest Gump: O Contador de Histórias“. Dirigido por Robert Zemeckis, o longa tem duração de 2h 22min e vai ao ar a partir das 14h 10min (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão de sábado (02/01)?

Lançado em 1994, o clássico “Forrest Gump: O Contador de Histórias” é uma mistura de romance, comédia e drama e é baseado no romance homônimo de Winston Groom. Além disso, o filme marca quarenta anos da história dos Estados Unidos contados pelos olhos de Forrest Gump, interpretado pelo ator Tom Hanks, um rapaz com QI abaixo da média, mas repleto de boas intenções. Apesar de ingênuo, Forrest Gump vivenciou importantes momentos da história dos EUA, como a Guerra do Vietnã (1955-1975) e Watergate (1974). Porém, seu foco continua sendo seu amor de infância, Jenny Curran, interpretado pela atriz Robin Wright.

O filme foi um enorme sucesso de bilheteria: tornou-se o filme de maior bilheteria na América lançado naquele ano e arrecadou mais de US$ 677 milhões em todo o mundo durante sua exibição teatral, tornando-se o segundo filme de maior bilheteria de 1994, atrás apenas da animação “O Rei Leão”.

“Forrest Gump” ganhou o Óscar de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator para Tom Hanks, Melhor Roteiro Adaptado, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Edição; também recebeu diversas indicações para outros prêmios, incluindo Globo de Ouro, BAFTA e Screen Actors Guild Awards. Além disso, sua trilha sonora vendeu mais de doze milhões de cópias.

Ficha técnica do clássico ‘Forrest Gump: O Contador de Histórias‘ da Sessão de sábado:

Direção: Robert Zemeckis

Elenco: Gary Sinise; Robin Wright, Tom Hanks, Mykelti Williamson e Sally Field

Música: Alan Silvestri

Gênero: Comédia, Romance, Drama

Nacionalidade: Estados Unidos

Confira o trailer:

Que horas começa?

As exibições dos filmes da Sessão de Sábado sempre começam após o Jornal Hoje. Para assistir ao clássico de 1994 estrelado por Tom Hanks, com direção de Robert Zemeckis, na Globo, é só se conectar no canal da emissora a partir das 14h 10min (horário de Brasília).

