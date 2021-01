Saiba o que causou a explosão em Madri que resultou em três mortes

O governo de Madri, capital da Espanha, afirmou há pouco que a explosão do edifício localizado no centro da cidade nesta quarta (20), foi provocada por um vazamento de gás, segundo suspeitas. O ocorrido aconteceu por volta das 3h da tarde (local, 11h de Brasília).

Segundo o jornal EL PAÍS Brasil, a causa da explosão continuará sendo apurada. Até o momento, ao menos três pessoas morreram e onze ficaram feridas, segundo os bombeiros que continuam vasculhando os escombros do edifício. A emissora espanhola TVE identificou duas das vítimas que perderam a vida.

Uma senhora de 85 anos que vivia na casa de repouso Residencial Los Nogales La Paloma, ao lado do prédio, e um homem não identificado que passava na rua no momento da explosão morreram.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Teorias sobre a explosão em Madri

Assim que o mundo soube sobre a explosão do edifício na capital da Espanha, diversas teorias começaram a surgir na web. Internautas chegaram a levantar hipóteses sobre um possível ataque terrorista, o que ainda acontece com frequência na Europa por causa de conflitos religiosos.

Por coincidência, o prédio de seis andares era da igreja católica Virgem da Paloma, segundo informação do vigário-geral de Madri, Avelino Revilla. Além da paróquia, o edifício também era local de moradia. Um grupo de padres que vivia no local precisou ser levado as pressas o hospital.

Apesar das suspeitas, as autoridades locais e o governo de Madri não comentaram sobre se tratar de um atentado.

Teve uma explosão em um prédio em Madrid 😔 não se sabem se foi um atentado ou não — There it is, Oliver 🤡 (@t3doliver) January 20, 2021

pic.twitter.com/EkiScApzWE URGENTE: Explosão em Madrid. O choque foi sentido em toda a cidade. Os serviços de emergência chegaram. Relatórios iniciam dizem ter sido numa igreja católica próxima a um lar de idosos. — Cláudio Carvalho Pitanga 🇧🇷🇺🇸🇬🇧 (@CarvalhoPitanga) January 20, 2021

Mais uma vez os Simpsons acertam nas previsões

Ainda no mundo da internet, pessoas lembraram de um episódio do desenho “Os Simpsons”, conhecido por fazer diversas referências/previsões sobre o futuro. A explosão do prédio em Madri foi ligada a um capítulo do desenho que marca o dia 20 de janeiro de 2021. Na foto compartilhada pelos internautas, o personagem Homer Simpson aparece sentado rodeado de desabamentos.

Simpsons acertando mais uma vez. Explosão em Madrid, Espanha. Ainda sem explicação. pic.twitter.com/TEmujADnxk — Weslley Rabelo (@WeslleyRabelo95) January 20, 2021

E os Simpsons que previram a explosão de Madrid pic.twitter.com/3dvBIrDwfE — O GRITO QUE EU DEI (@ogritoqueeudei_) January 20, 2021

‘Os Simpsons’ previu a explosão em Madrid? Veja a teoria