Saiba quem é a mulher mais velha do mundo a carregar tocha olímpica

Uma idosa natural de Fukuoka, cidade localizada no norte do Japão, está quebrando recordes. Kane Tanaka, de 118 anos, é hoje considerada a pessoa mais velha do mundo, e diferente do que muitos podem imaginar sobre suas condições, ela está tão ativa que até nas Olimpíadas de Tóquio vai participar carregando a tocha olímpica.

Mulher mais velha a carregar tocha olímpica

A idosa considerada a pessoa mais velha do mundo da atualidade, vai participar da cerimônia histórica dos jogos Olímpicos de Tóquio, que por causa da pandemia da Covid-19, vai acontecer em 2021. Segundo a CNN, a previsão é que Tanaka percorrerá parte dos 100 metros com a tocha olímpica em uma cadeira de rodas

Curiosamente, Kane Tanaka é apenas sete anos mais jovem que os próprios Jogos Olímpicos modernos, que começaram em 1896. A última vez que a Olimpíada aconteceu em Tóquio foi no ano de 1964, quando Tanaka tinha 61 anos de idade. Em entrevista a CNN, o neto Eiji afirmou que: “é ótimo que ela tenha alcançado essa idade e ainda possa manter um estilo de vida ativo”.

Kane Tanaka já passou por muitas coisas, como duas pandemias globais – a da gripe espanhola (1918) e do novo coronavírus –, duas guerras mundiais e por fim, sobreviveu a dois cânceres.

Quem é ela?

A japonesa que vai carregar a tocha olímpica em Tóquio, nasceu no dia 5 de janeiro de 1903 em Fukuoka, Japão, e é oficialmente a pessoa mais velha do mundo. Seu registro como tal foi constatado no livro dos Guinness de 2020. Atualmente, Kane Tanaka vive em um asilo na cidade, e segundo mostrou a CNN internacional, ela é uma senhora bem humorada.

Kane Tanaka trabalhou até os 103 anos na loja de arroz da família. Mãe de quatro filhos, avó de cinco netos e bisavó de oito bisnetos, a idosa japonesa acorda às 6 da manhã e gosta de jogar jogo de tabuleiro e tomar refrigerante, informou a CNN americana. A disposição vai fazer com que a senhora japonesa percorra um curto trajeto com a tocha olímpica neste ano.

Qual é o significado da tocha olímpica?

A tocha olímpica tem um significado muito importante para os jogos. Ela é um dos mais conhecidos símbolos das Olimpíadas. Seu valor histórico é ligado com os jogos realizados na Grécia Antiga e os disputados na Era Moderna. O fogo sagrado, principal elemento da tocha é tido como “purificador” e por isso, usado pelos gregos em frente aos seus principais templos, com o Santuário de Olímpia, que recebia as competições esportivas.

Fonte: CNN Internacional, Brasil Escola**