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Três furacões no Pacífico avançam ao mesmo tempo; veja o que pode acontecer

Entenda o fenômeno

Escrito por Anny Malagolini
Três furacões no Pacífico Furacão - Getty images
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Três furacões se deslocam simultaneamente pelo Pacífico oriental e central nesta quinta-feira (3), em um cenário de intensa atividade tropical no início de setembro. Karina e Lowell atingiram a categoria 3 ou superior, enquanto Marie está classificado como furacão de categoria 1.

O sistema que exige maior atenção é Lowell, atualmente um furacão de categoria 4 ao sul do Havaí. Segundo os centros de previsão de furacões dos Estados Unidos, o fenômeno apresenta ventos sustentados de cerca de 225 km/h e pressão central estimada em 945 milibares.

Apesar da força do sistema, a previsão indica que o centro de Lowell não deve atingir diretamente as ilhas havaianas. O furacão deve seguir para oeste nos próximos dias e, posteriormente, mudar de direção para Noroeste e Norte.

A distância do núcleo, porém, não elimina os possíveis efeitos no Havaí. Ondas geradas pelo furacão já avançam em direção às ilhas e podem provocar ressaca, correntes de retorno e condições perigosas para banhistas, surfistas e embarcações.

Karina mantém força de categoria 3

Mais a leste, o furacão Karina permanece em alto-mar, distante das Ilhas Havaianas. O sistema apresenta ventos máximos sustentados de aproximadamente 185 km/h e se desloca para oeste a cerca de 19 km/h.

A previsão aponta para uma mudança gradual de trajetória, inicialmente para oeste-noroeste e depois para noroeste. A tendência é de enfraquecimento nos próximos dias, até que o sistema perca características tropicais no início da próxima semana.

Por enquanto, Karina não representa ameaça direta para áreas habitadas.

Marie pode ganhar força

A sudoeste da península da Baixa Califórnia, no México, o furacão Marie tem ventos sustentados próximos de 145 km/h, suficientes para classificá-lo como categoria 1.

Diferentemente de Karina, Marie ainda pode se intensificar nos próximos dias. A previsão indica fortalecimento até antes do fim de semana, seguido de perda gradual de intensidade.

O centro do furacão também não deve atingir diretamente o México. Mesmo assim, ondas associadas ao sistema já atingem trechos da costa mexicana e da Baixa Califórnia. A previsão é de que parte dessa energia alcance o sul da Califórnia durante o fim de semana, com possibilidade de ressaca e correntes de retorno.

Três furacões ao mesmo tempo são comuns?

A presença simultânea de três furacões no Pacífico chama atenção, mas ocorre em um período de elevada atividade tropical. O início de setembro coincide com uma das fases mais movimentadas da temporada de furacões no Pacífico oriental.

As temperaturas elevadas do oceano fornecem energia para a formação e o fortalecimento dos ciclones. Além disso, condições atmosféricas favoráveis podem permitir o desenvolvimento de vários sistemas ao mesmo tempo.

Outro sistema também é monitorado ao largo da costa sudoeste do México. Segundo a previsão atual, há 40% de probabilidade de que a área de baixa pressão evolua para uma depressão ou tempestade tropical nos próximos sete dias.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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