Warren Buffett aposta em empresas japonesas no dia do seu aniversário de 90 anos. O valor dos investimentos chega a US$ 6 bilhões.

De acordo com a Live Mint, a Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, comprou participações em cinco tradings japonesas que dominam as indústrias de energia e matérias-primas do país.

A atitude aumentou a aposta do investidor bilionário no setor de commodities e marcou uma de suas maiores incursões na segunda maior economia da Ásia.

Segundo um comunicado do conglomerado americano, a Berkshire adquiriu participações de cerca de 5% na Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. e Sumitomo Corp. nos últimos doze meses.

Como resultado, os investimentos combinados foram avaliados em mais de US$ 6 bilhões. A maior valorização ocorreu depois que as ações de todas as cinco empresas saltaram pelo menos 5% nas negociações de Tóquio na segunda-feira.

Embora Buffett tenha se mantido relativamente cauteloso na frente de aquisições desde que o Covid-19 se propagou pela economia global, sua empresa tem aumentado sua exposição à commodities com negócios.

Warren Buffett aposta em empresas japonesas

A aposta de Buffett pode ajudar a fortalecer o sentimento em relação às commodities e ao Japão.

A economia do país não está apenas lutando com um surto persistente de coronavírus e o adiamento das Olimpíadas de Tóquio, mas também está passando por uma transição de liderança depois que o primeiro-ministro anunciou sua renúncia na semana passada.

“Estou muito satisfeito por ter a Berkshire Hathaway participando do futuro do Japão e das cinco empresas que escolhemos para investimento”, disse Buffett no comunicado. “As cinco principais empresas comerciais têm muitos empreendimentos conjuntos em todo o mundo e provavelmente terão mais dessas parcerias. Espero que no futuro possa haver oportunidades de benefício mútuo”.

De acordo com o comunicado, a Berkshire planeja manter os investimentos no Japão por um longo prazo e se comprometeu a possuir apenas 9,9% das ações de qualquer uma das cinco empresas. Contudo, isso pode mudar caso receba aprovação específica do conselho de administração da empresa investida.

Um belo presente de aniversário

Warren Buffett aposta em empresas japonesas e vê os investimentos chegando a US$ 6 bilhões no dia do seu 90º aniversário, 30 de agosto.

Ele transformou a Berkshire em um conglomerado avaliado em mais de US$ 521 bilhões. As suas operações vão desde seguradoras a gigantes industriais como a Precision Castparts Corp. e até varejistas como a Fruit of the Loom.

A empresa também possui um portfólio de ações significativo, totalizando cerca de US $ 207 bilhões no final de junho. Além disso, contam com participações em empresas como Apple Inc. e Bank of America Corp.