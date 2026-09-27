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Lua cheia viraliza nas redes sociais neste sábado; veja fotos

Lua cheia chama atenção neste sábado

Escrito por Anny Malagolini
Veja fotos da Lua cheia Foto: divulgação
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A Lua cheia deste sábado (26) chama atenção no céu e nas redes sociais. Conhecida como Lua da Colheita, ela poderá ser observada no Brasil durante a noite e ainda servirá como referência para quem quiser localizar Saturno a olho nu. A fase cheia ocorreu oficialmente por volta das 13h49 (horário de Brasília). Como a Lua ainda estava abaixo do horizonte nesse momento, a observação acontece principalmente após o anoitecer.

Desde as 18h, o satélite natural poderá ser visto no horizonte leste, dependendo da localização e das condições meteorológicas. O fenômeno também deve render registros fotográficos em diferentes cidades.

Veja fotos da Lua cheia

A Lua cheia ganha destaque pelo brilho intenso e pode ser fotografada com celulares ou câmeras. Para obter imagens mais nítidas, é recomendado reduzir a exposição, já que a luminosidade do satélite pode deixar a foto muito clara.

@amaisssonsa

Prédios, árvores e outros elementos no horizonte também podem ser usados para compor as imagens. A visibilidade, porém, depende da presença de nuvens e de outras condições do céu.

Como encontrar Saturno

Quem estiver observando a Lua também poderá tentar identificar Saturno. O planeta aparecerá como um ponto luminoso próximo ao satélite e poderá ser visto sem telescópio.

A própria Lua pode ser usada como referência. Depois de localizar o satélite no céu, basta observar a região próxima em busca do ponto brilhante correspondente a Saturno.

Em locais com pouca iluminação artificial, a observação do céu tende a ser mais favorável.

E por que é chamada de Lua da Colheita?

O nome Lua da Colheita surgiu de uma tradição do hemisfério norte e está relacionado ao período de colheitas próximo ao outono. A luminosidade da Lua ajudava a prolongar os trabalhos no campo durante a noite.

Apesar do nome, o fenômeno pode ser observado de diferentes partes do mundo, incluindo o Brasil.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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