Lua cheia viraliza nas redes sociais neste sábado; veja fotos

A Lua cheia deste sábado (26) chama atenção no céu e nas redes sociais. Conhecida como Lua da Colheita, ela poderá ser observada no Brasil durante a noite e ainda servirá como referência para quem quiser localizar Saturno a olho nu. A fase cheia ocorreu oficialmente por volta das 13h49 (horário de Brasília). Como a Lua ainda estava abaixo do horizonte nesse momento, a observação acontece principalmente após o anoitecer.

Desde as 18h, o satélite natural poderá ser visto no horizonte leste, dependendo da localização e das condições meteorológicas. O fenômeno também deve render registros fotográficos em diferentes cidades.

Veja fotos da Lua cheia

A Lua cheia ganha destaque pelo brilho intenso e pode ser fotografada com celulares ou câmeras. Para obter imagens mais nítidas, é recomendado reduzir a exposição, já que a luminosidade do satélite pode deixar a foto muito clara.

@amaisssonsa

Eu amo olhar para a lua…⁰mas hoje ela está diferente. 🌕

Mais bonita, mais inteira, quase como se soubesse de alguma coisa que eu ainda não sei.

Há noites em que a gente apenas olha para o céu.⁰E há outras em que o céu parece olhar de volta.

Talvez algumas coisas não precisem… pic.twitter.com/lfy5RdUjV0 — 🌻Clau🌻 (@ClaudiaMM1809) September 26, 2026

Prédios, árvores e outros elementos no horizonte também podem ser usados para compor as imagens. A visibilidade, porém, depende da presença de nuvens e de outras condições do céu.

Lua cheia de hoje pic.twitter.com/b1MghxLXFm — Ezequiel Victor (@0zeyp) September 26, 2026

Como encontrar Saturno

Quem estiver observando a Lua também poderá tentar identificar Saturno. O planeta aparecerá como um ponto luminoso próximo ao satélite e poderá ser visto sem telescópio.

A própria Lua pode ser usada como referência. Depois de localizar o satélite no céu, basta observar a região próxima em busca do ponto brilhante correspondente a Saturno.

Em locais com pouca iluminação artificial, a observação do céu tende a ser mais favorável.

E por que é chamada de Lua da Colheita?

O nome Lua da Colheita surgiu de uma tradição do hemisfério norte e está relacionado ao período de colheitas próximo ao outono. A luminosidade da Lua ajudava a prolongar os trabalhos no campo durante a noite.

Apesar do nome, o fenômeno pode ser observado de diferentes partes do mundo, incluindo o Brasil.