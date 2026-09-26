Festa de Flores e Morangos de Atibaia: veja programação do último fim de semana

Festa de Flores e Morangos de Atibaia: veja programação do último fim de semana

A 44ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia, a 65 quilômetros de São Paulo, chega ao último fim de semana neste sábado (26) e domingo (27), com programação cultural, apresentações musicais, gastronomia e atrações para diferentes públicos. O evento será realizado no Parque Ecológico Atibaia, das 9h às 18h.

Entre os destaques da programação está a apresentação da Russo Jazz Band, que percorre o recinto no domingo (27), a partir das 12h. A agenda também terá a participação da Escola de Samba Independência de Atibaia, que apresenta, às 11h, o samba-enredo do Carnaval 2027, inspirado na imigração japonesa e em sua contribuição para a agricultura e a cultura brasileira.

No sábado, a programação começa às 11h com o grupo Aozora Daiko, de Bragança Paulista. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações de dança e música tradicional japonesa, incluindo Kumamoto Melody Dance, Taiko, Bon Odori e o show de Isadora Kataoka.

O domingo também terá apresentações de Joe Hirata, Taiko e Project Dragon. Às 15h, será realizado o Concurso de Cosplay, com R$ 2 mil em prêmios. O primeiro colocado receberá R$ 1 mil, enquanto o segundo e o terceiro lugares ganharão R$ 500 e R$ 300, respectivamente. Haverá ainda R$ 100 para o destaque.

As inscrições para o concurso são gratuitas e devem ser feitas no próprio domingo, a partir das 10h, com limite de 60 participantes. Quem estiver caracterizado e inscrito no concurso terá entrada gratuita no evento. É necessário levar uma foto impressa do personagem escolhido.

Além das atrações culturais, a Festa de Flores e Morangos reúne produtores rurais e opções gastronômicas. O público encontra morangos frescos, doces e lanches feitos com a fruta, além de pratos japoneses como yakissoba, sushi, sashimi, tempurá e lámen.

O evento também conta com um pavilhão de exposição de flores, com mais de 1 milhão de pétalas distribuídas em 20 ambientes decorados.

Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Quando: sábado (26) e domingo (27) de setembro

Horário: das 9h às 18h

Local: Parque Ecológico Atibaia, Avenida Nobuyuki Hiranaka, 566

Acesso: km 79 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065)

Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 50 com doação de 1 kg de alimento

Cosplayers inscritos: entrada gratuita no domingo