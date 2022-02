Que horas é o jogo do Botafogo x Flamengo hoje ao vivo e onde assistir

O Botafogo recebe o Flamengo em clássico nesta quarta-feira, 23/02, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo da oitava rodada do Campeonato Carioca na primeira fase a partir das 20h (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo do Flamengo hoje ao vivo o torcedor confere logo abaixo.

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje ao vivo

O jogo do Botafogo e Flamengo hoje ao vivo vai começar às 20h, pelo horário de Brasília.

A partida pode ser assistida através do PPV do Cariocão Play, somente para assinantes, disponível pelo site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo nos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Dados: 23/02/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Transmissão: Cariocão Play PPV

Como estão as equipes na temporada?

Em quarto lugar no Campeonato Carioca com 16 pontos, o Botafogo vem de vitória em cima do Resende pela última rodada. Entretanto, se vencer o jogo de hoje, consegue se aproximar da vice-colocação e, consequentemente, diminuir a diferença com o líder. Por fim, coleciona cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Enquanto isso, o Flamengo volta a jogar depois de perder a Supercopa do Brasil para o Galo no último domingo. Pelo Campeonato Carioca, aparece em terceiro lugar com 16 pontos, ou seja, tem a mesma pontuação do seu rival em campo hoje podendo diminuir a diferença na tabela.

Escalação do jogo do Botafogo x Flamengo hoje

Rafael, Vinícius Lopes, Carlinhos, Vitinho, Hugo, Ênio e Gabriel são desfalques para o Fogão.

Do outro lado, Gustavo Henrique, Thiago Maia e Rodrigo Caio continuam lesionados.

Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli, Jonathan Silva; Fabinho, Barreto, Luiz Fernando, Raí; Erison, Matheus Nascimento

Flamengo: Diego Alves (Hugo Souza); Fabrício, David Luiz, Filipe Luís; Andreas Pereira, Willian Arão, Rodinei, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol

Confira como foi um dos últimos jogos entre Botafogo x Flamengo.

