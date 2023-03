Portuguesa x Botafogo: que horas é o jogo do Botafogo hoje (18/03/2023)

Depois de golear o Brasiliense na Copa do Brasil com sete gols, o Botafogo concentra as atenções na semifinal da Taça Rio, competição secundária do futebol carioca. Neste sábado, 18 de março, o Fogão visita a Portuguesa pelo embate de ida às 18h (Horário de Brasília). O jogo do Botafogo vai ser no Estádio Luso-Brasileiro.

Este é o primeiro jogo da semifinal. A partida de volta será no domingo, 26 de março, no Estádio Raulino de Oliveira, às 16h, horário de Brasília.

Qual canal vai passar jogo do Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Botafogo hoje terá transmissão exclusiva do BandSports, canal da TV paga. A programação está disponível para todos os estados do Brasil neste sábado em operadoras de assinatura.

Nenhum canal da TV aberta vai passar o duelo entre Portuguesa e Botafogo. Acesse as plataformas das operadoras como Sky Play, DirecTV GO e NOW para assistir a retransmissão do canal na internet.

Como assistir Campeonato Carioca no canal do Casimiro em 2023

O que é a Taça Rio?

A Taça Rio é a competição secundária do Campeonato Carioca. É disputada por times que terminam entre o quinto e o oitavo lugares da primeira fase, no caso Botafogo, Portuguesa, Audax e Nova Iguaçu.

O chaveamento segue o mesmo modelo da semifinal do Carioca onde o quinto colocado enfrenta o oitavo e o sexto diante do sétimo. Em caso de empate no placar agregado da semifinal, o time com a melhor campanha na Taça Guanabara garante a classificação. A vantagem não existe na final.

O campeão da Taça Rio ganha o prêmio e medalhas douradas na premiação.

Quantos jogos tem a semifinal da Taça Rio?

Assim como o Campeonato Carioca, as semifinais da Taça Rio terão também jogos de ida e volta. Os confrontos estão marcados para este sábado, 18 de março, e a volta para 26 de março, no domingo em horários alternados.

A final deve ser disputada entre 2 e 9 de abril, ambos domingos.

Quem o Botafogo pode pegar na final?

Se vencer a Portuguesa na semifinal, o Botafogo pode enfrentar o Audax ou o Nova Iguaçu na final da Taça Rio, rumo à conquista do título na temporada.

Do outro lado da chave, os times se enfrentam na semifinal também neste sábado, às 15h30, horário de Brasília, no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu. O Audax tem a vantagem do empate caso a igualdade permaneça na soma dos dois placares.

Os jogos são transmitidos ao vivo no BandSports, canal disponível em operadoras por assinatura.

Leia também sobre os jogos de hoje

Onde vai passar o jogo do Sport hoje

Qual é o horário do jogo do Bahia de hoje

Assistir jogo do Ceará hoje

Horário jogo do Benfica

Jogo do Internacional hoje