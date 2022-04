Quinta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo em 2022?

A Semana Santa é o momento central da liturgia católica romana, quando se celebram de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em 2022, ela se inicia no dia 10, com o Domingo de Ramos, e se encerra no dia 17, com o Domingo de Páscoa. Dessa forma, todos os dias desse período final tem um significado importante para a comunidade cristã. Mas uma dúvida que costuma surgir é se a Quinta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo.

Quinta-feira Santa é feriado nacional em 2022?

A semana de Páscoa tem feriado, mas a Quinta-feira Santa não é feriado nacional em 2022.

As datas de comemorações religiosas costumam ser determinadas como feriado nacional. Apesar de todos os dias da Semana Santa terem um significado importante para a chegada da Páscoa, apenas o dia da Paixão de Cristo é considerado feriado nacional, e também será o único prolongado de 2022. A data encontra-se no calendário lançado pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, que determina quais são os feriados e pontos facultativos do ano.

Portanto, por não estar no documento, a Quinta-feira Santa não é feriado nacional em 2022. O mesmo acontece com o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. No entanto, alguns estados e municípios determinaram essa celebração do dia 14 de abril como ponto facultativo, o que pode causar confusão. Esse é o caso de estados como, por exemplo, Alagoas, Acre, Piauí e Ceará, que decretaram a Quinta-feira Santa como dia de descanso para determinadas categorias.

O que é celebrado na Quinta-feira Santa?

A Quinta-feira Santa não é feriado nacional em 2022, mas isso não diminui a importância da data no calendário religioso. Na tarde desse dia é que se dá início ao chamado Tríduo Pascal, que vai até a manhã do Domingo de Páscoa. A celebração desse período litúrgico garante a lembrança profunda dos fundamentos da fé, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para livrar a humanidade do pecado. Confira quais são as tradições que costumam ser feitas na celebração da Quinta-feira Santa:

Santos óleos – Uma das cerimônias da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos usados durante todo o ano pelas paróquias. São três óleos abençoados nesta celebração: o do Crisma, dos Catecúmenos e dos Enfermos. Esse momento conta com a presença de bispos e sacerdotes de toda a diocese, e é um tempo de reafirmar o compromisso de servir a Jesus Cristo.

Lava-pés – Neste dia também é realizado o ritual litúrgico do Lava-pés, que recorda a última ceia de Jesus. Ao lavar os pés dos discípulos, Cristo quis demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Mas o rito do Lava-pés não é uma encenação dentro da missa, e sim um gesto litúrgico que repete o mesmo ato de Jesus. E ele é executado pelo bispo ou o padre, que lava o pés de algumas pessoas da comunidade, com o compromisso de estar a serviço dela para que todos tenham a salvação.

Instituição da Eucaristia – Na tarde ou na noite da Quinta-feira Santa é celebrada a Santa Missa da Ceia do Senhor. E é a partir dela que a Igreja dá início, de fato, ao Tríduo Pascal e também faz memória da Última Ceia. Na noite em que foi traído, Jesus ofereceu ao Pai o Seu Corpo e Sangue sob as espécies do Pão e do Vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. Assim, foi instituída a Eucaristia, que na origem da palavra significa “ação de graças”, e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sob as aparências de Pão e Vinho.

Instituição do sacerdócio – Então, a Santa Missa é a celebração da Ceia do Senhor, quando Jesus, na véspera de Sua Paixão, tomou o pão, o partiu e o benzeu, e depois deu aos discípulos, dizendo: “Tomai e comei, isto é meu corpo”. Ele também quis, assim como fez na última ceia, que eles se reunissem e se recordassem dele abençoando o pão e o vinho. Assim, Jesus instituiu o sacerdócio católico e lhes deu poder para celebrar a Eucaristia.

Próximos feriados nacionais em 2022

Segundo o calendário lançado pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, neste ano vamos ter 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos, que são dias de folga opcionais para as empresas. Já que a data não está no documento, a Quinta-feira Santa não é feriado nacional. Confira quando serão as próximas datas de descanso ao longo do ano:

15 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional);

Paixão de Cristo (feriado nacional); 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional);

Tiradentes (feriado nacional); 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional); 16 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo);

Corpus Christi (ponto facultativo); 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

Independência do Brasil (feriado nacional); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); 28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

Dia do Servidor Público (ponto facultativo); 2 de novembro: Finados (feriado nacional);

Finados (feriado nacional); 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

Proclamação da República (feriado nacional); 25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

