Onde assistir Avaí x Náutico pela 17ª rodada da Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B segue movimentado, e a partida entre Avaí e Náutico promete mexer com a tabela. O Leão da Ilha, atualmente na 18ª colocação com 13 pontos, entra em campo precisando desesperadamente da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. Já o Timbu ocupa a 12ª posição com 21 pontos e quer o triunfo fora de casa para encostar no pelotão da frente e manter o sonho do G-4 vivo.

Onde vai passar Avaí e Náutico

O jogo do Avaí e Náutico neste domingo, dia 12 de julho, começa às 16h, e terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN/Disney+, pelo Canal GOAT e na RedeTV.

A grande novidade na Ressacada é a estreia do técnico Allan Aal. Apresentado na última sexta-feira, o comandante assume o desafio sabendo dos problemas enfrentados pelo elenco, que lida com saídas recentes de atletas, lesões e suspensões. Por ser seu primeiro jogo, Aal deve manter a espinha dorsal da equipe, fazendo apenas ajustes pontuais de acordo com as peças que tem à disposição.

O time tem desfalques importantes: Del Piage, Hyan, Isaías e Léo Gamalho estão entregues ao departamento médico, enquanto Paulo Vitor cumpre suspensão. Além disso, o alerta está ligado para os pendurados Allyson, DG, Sorriso, Thayllon e Wesley Gasolina.

Provável escalação do Avaí: Igor Bohn; Wesley Gasolina, Allyson, João Maistro e DG; Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Sorriso.

Do lado alvirrubro, a dupla de técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos terá que mexer na equipe titular. O zagueiro Léo Índio, recém-contratado, deve fazer sua estreia oficial assumindo a vaga de Wanderson. No meio-campo, Dodô virou desfalque após faltar a um treinamento durante a semana, deixando seu futuro no clube indefinido.

Com essa ausência, a comissão técnica estuda uma formação mais protegida, com três volantes, dando chance para Samuel ou Leonai começarem jogando ao lado de Wenderson e Luiz Felipe. O trio de ataque com Victor Andrade, Júnior Todinho e Derek está confirmado. O Náutico também monitora sua extensa lista de pendurados, que inclui Felipe Saraiva, Igor Fernandes, Matheus Ribeiro, Yuri Silva e os próprios treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos.

Provável escalação do Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel (ou Leonai), Wenderson e Luiz Felipe; Victor Andrade, Júnior Todinho e Derek.

Classificação da Série B