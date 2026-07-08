Futebol

Onde vai passar o jogo Fluminense x Nova Iguaçu e escalações

Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu nesta quarta-feira, no Maracanã

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo

O Fluminense vai ao Maracanã nesta quarta-feira, dia 8 de julho, para enfrentar o Nova Iguaçu em amistoso de intertemporada. A bola rola às 20h30, pelo horário de Brasília, em um jogo que ganhou atenção especial da torcida tricolor por causa da possível estreia de Hulk.

Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo?

O jogo Fluminense x Nova Iguaçu terá transmissão ao vivo da ge tv, sportv e Premiere. A expectativa no Maracanã gira principalmente em torno de Hulk. O atacante deve atuar pela primeira vez diante da torcida tricolor e pode formar o setor ofensivo ao lado de Savarino e John Kennedy.

Veja o serviço do jogo:

  • Jogo: Fluminense x Nova Iguaçu;
  • Data: quarta-feira, 8 de julho;
  • Horário: 20h30, pelo horário de Brasília;
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro;
  • Competição: amistoso de intertemporada;
  • Onde assistir: ge tv, sportv e Premiere.

O amistoso contra o Nova Iguaçu deve servir para o técnico Luis Zubeldía observar o elenco principal, dar ritmo a jogadores que precisam de minutos em campo e testar alternativas. Mesmo sem valer taça, o jogo tem peso de preparação e pode ajudar a definir escolhas para a sequência da temporada.

Escalações

O Fluminense deve levar o elenco principal para o amistoso, mas nem todos os reforços estão garantidos em campo. Thiago Silva pode ser preservado, enquanto Canobbio é desfalque porque está de férias após defender o Uruguai na Copa do Mundo.

A provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy.

No Nova Iguaçu, o técnico Felipe Conceição deve mandar a campo uma formação voltada para dar entrosamento ao elenco antes da Copa Rio. A equipe sabe que o amistoso tem clima de festa no Maracanã, mas a tendência é de postura competitiva.

A provável escalação do Nova Iguaçu tem: Willis Mota; Augusto Guse, Davi, Zavoli, Polaco e Rian Pereira; Iago, João Paulo e Lucas Cruz; Xandinho e Léo Muchacho.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Boca Juniors x Athletico-PR e escalações do amistoso

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Lausanne e escalações

Onde vai ser a Copa do Mundo de 2030? Veja os três países-sede

Onde assistir Grêmio x Chapecoense hoje ao vivo pelo amistoso de intertemporada

Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x River Plate e escalações (3/7)

Próximo jogo do Flamengo é contra o River Plate em amistoso; veja data e transmissão

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes