Onde vai passar o jogo do Benfica x Flamengo hoje e escalações
Jogo começa às 15h30 neste sábado, com transmissão ao vivo para o Brasil. Acompanhe
O Flamengo entra em campo na tarde deste sábado, 11 de julho de 2026, para realizar o seu último teste em solo europeu antes do reinício das competições oficiais. O Rubro-Negro enfrenta o Benfica, de Portugal, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Algarve, em Loulé. O confronto internacional vale o título do tradicional Troféu do Algarve e promete casa cheia, com todos os ingressos esgotados.
Onde assistir Flamengo x Benfica
O jogo Flamengo x Benfica terá transmissão ao vivo da Band, SporTV, Premiere (pay-per-view) e Ge TV (YouTube). A bola rola às 15h30, no horário de Brasília.
A partida de exibição internacional terá ampla cobertura e poderá ser assistida ao vivo no Brasil através de diferentes plataformas de TV e streaming:
- TV Aberta: Band
- TV por Assinatura: SporTV (canal fechado) e Premiere (sistema pay-per-view)
- Internet/Streaming: Ge TV
A excursão europeia do clube carioca contou com um empate contra o River Plate e uma vitória diante do Lausanne-Sport. Diante do Benfica, o time busca fechar a preparação com chave de ouro e levantar a taça amistosa. Vale destacar que os atletas que disputaram a Copa do Mundo de 2026 ainda não se reapresentaram e desfalcam o grupo.
Escalação
Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo aproveita o período de intertemporada para dar ritmo de jogo ao elenco e testar novas variações táticas com as contratações recentes. Para hoje, a escalação do Rubro-Negro tem Agustín Rossi; Emerson Royal, João Victor, Vitão e Johnny Goes (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.
Para a equipe portuguesa, o duelo marca o início de uma nova era. É o primeiro teste público sob a liderança do técnico Marco Silva, recém-contratado. Serão escalados Anatoliy Trubin; Alexander Bah, António Silva, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro e Georgiy Sudakov; Bruma (ou Prestianni), Vangelis Pavlidis e Kamiński.