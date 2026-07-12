Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cascavel e escalações

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cascavel e escalações

Enquanto os holofotes do futebol mundial se voltam para a Copa do Mundo, FC Cascavel e Corinthians aproveitam a pausa no calendário para um laboratório de intertemporada. Neste domingo, 12 de julho, às 16h (horário de Brasília), as duas equipes se enfrentam no Estádio Olímpico Regional, no interior paranaense, em um confronto que mistura a melancolia de uma despedida com a ansiedade por novos começos.

Onde assistir o jogo do Corinthians ao vivo

Para o torcedor não perder nenhum detalhe do jogo Corinthians x Cascavel, a partida terá cobertura multiplataforma com transmissão ao vivo na TV fechada pelo sportv e, via internet e streaming, de graça e com imagens pelo ge tv, além das opções no Globoplay Premium e na plataforma XSports.

– sportv: Disponível na TV fechada para assinantes de operadoras de cabo ou satélite (como Claro, Sky e Vivo), além de fazer parte do pacote “Canais Ao Vivo” do Globoplay.

– ge tv: A opção totalmente gratuita e digital. O sinal pode ser acessado de graça pelo portal ge.globo, pelo aplicativo oficial do ge, no YouTube e TikTok, ou abrindo a aba de canais gratuitos do Globoplay. O canal também está disponível na grade de operadoras de TV e no Samsung TV Plus (canal 2310).

– Globoplay Premium: Para quem já é assinante do plano Premium da plataforma de streaming da Globo, basta fazer o login no aplicativo ou site e acessar a aba “Agora na TV” para acompanhar a transmissão integrada.

– XSports: Plataforma de streaming esportivo que exige assinatura ativa. O acesso é feito diretamente pelo aplicativo oficial em smart TVs e dispositivos móveis, ou através do navegador de internet.

FC Cascavel inicia reformulação em tom de despedida

Para o Cascavel, o amistoso marca o início de um período de transição. Após encerrar sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro, o clube paranaense passa por uma reestruturação financeira para enxugar a folha de pagamento. A diretoria planeja o empréstimo de alguns jogadores e a rescisão contratual de outros nas próximas semanas.

O jogo terá um caráter emocional para a torcida local: será a última partida do lateral-direito Libano, considerado um dos grandes ídolos recentes do clube, que se despede do elenco. O técnico César Bueno não tem desfalques e deve mandar a campo força máxima dentro das opções disponíveis.

Provável escalação do Cascavel: André Luiz; Libano, Borech, Geovane e Ian Barreto; Fábio Silva, Peçanha e João Victor; Robinho, Zé Carlos e Cirilo.

Memphis joga? Escalação do Corinthians

Do lado paulista, o técnico Fernando Diniz enxerga o amistoso como uma oportunidade ideal para dar ritmo de jogo e entrosamento ao elenco principal. A tendência é que o Timão inicie o confronto com a formação considerada titular e promova diversas alterações ao longo da segunda etapa para testar alternativas táticas.

A grande novidade no ataque deve ser a entrada do jovem Kaio César entre os titulares. Por outro lado, Diniz tem uma lista extensa de ausências. O zagueiro Gustavo Henrique ficou em São Paulo tratando de dores no quadril, enquanto nomes como Vitinho e Hugo seguem em transição física. O atacante holandês Memphis Depay também está fora; ele cumpre período de férias após a participação no Mundial e vive momentos decisivos de negociação para a renovação de seu vínculo com o clube.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

Desfalques: Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Vitinho, Hugo, Kayke e Memphis Depay.