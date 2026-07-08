Futebol

Onde vai passar o jogo do Boca Juniors x Athletico-PR e escalações do amistoso

A partida será disputada às 21h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Boca Juniors x Athletico-PR hoje DCI

O Athletico-PR tem um teste internacional nesta quarta-feira (8) contra o Boca Juniors. A partida será disputada às 21h, pelo horário de Brasília, no Estádio Padre Martearena, em Salta, na Argentina. O amistoso faz parte da programação do Furacão durante a pausa no calendário brasileiro por causa da Copa do Mundo.

Onde assistir Boca Juniors x Athletico-PR hoje

O jogo Boca Juniors x Athletico terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. A bola rola às 21h, no horário de Brasília, no Estádio Padre Martearena, em Salta, na Argentina.

Veja o serviço da partida:

  • Jogo: Boca Juniors x Athletico;
  • Data: quarta-feira, 8 de julho;
  • Horário: 21h, pelo horário de Brasília;
  • Local: Estádio Padre Martearena, em Salta, na Argentina;
  • Competição: amistoso de intertemporada;
  • Onde assistir: ESPN e Disney+.

Depois da partida contra o Boca Juniors, o Furacão segue a preparação e viaja para Bragança Paulista, onde enfrenta o Bragantino na manhã de sábado. A sequência de testes deve ser usada por Odair Hellmann para ajustar a formação principal.

Prováveis escalações de Boca Juniors x Athletico

O Boca Juniors não terá força máxima no amistoso. Adam Bareiro e Tomás Aranda não viajaram para Salta por questões físicas e ficaram em Buenos Aires. Mesmo assim, a equipe argentina deve mandar a campo uma base competitiva diante do Athletico.

Provável escalação do Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito (Leandro Lozano), Lautaro Di Lollo (Nicolás Figal), Ayrton Costa e Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech e Kevin Zenón (Williams Alarcón); Iker Zufiaurre (Ángel Romero), Miguel Merentiel e Leonel Flores.

O Athletico levou 26 jogadores para a Argentina, mas também tem ausências importantes. Kevin Viveros e Benavídez foram poupados e permaneceram em Curitiba com o departamento médico. Mycael segue em recuperação de cirurgia, enquanto Portilla está com a seleção da Colômbia na Copa do Mundo.

A tendência é que Odair Hellmann mantenha uma base parecida com a utilizada no jogo-treino contra o Andraus. A principal mudança deve estar no ataque, com Renan Peixoto como referência ofensiva.

Provável escalação do Athletico: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho (Léo Derik); Leozinho, Mendoza e Renan Peixoto.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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