Onde vai passar o jogo do Boca Juniors x Athletico-PR e escalações do amistoso

Onde vai passar o jogo do Boca Juniors x Athletico-PR e escalações do amistoso

O Athletico-PR tem um teste internacional nesta quarta-feira (8) contra o Boca Juniors. A partida será disputada às 21h, pelo horário de Brasília, no Estádio Padre Martearena, em Salta, na Argentina. O amistoso faz parte da programação do Furacão durante a pausa no calendário brasileiro por causa da Copa do Mundo.

Onde assistir Boca Juniors x Athletico-PR hoje

O jogo Boca Juniors x Athletico terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. A bola rola às 21h, no horário de Brasília, no Estádio Padre Martearena, em Salta, na Argentina.

Veja o serviço da partida:

Jogo: Boca Juniors x Athletico;

Data: quarta-feira, 8 de julho;

Horário: 21h, pelo horário de Brasília;

Local: Estádio Padre Martearena, em Salta, na Argentina;

Competição: amistoso de intertemporada;

Onde assistir: ESPN e Disney+.

Depois da partida contra o Boca Juniors, o Furacão segue a preparação e viaja para Bragança Paulista, onde enfrenta o Bragantino na manhã de sábado. A sequência de testes deve ser usada por Odair Hellmann para ajustar a formação principal.

Prováveis escalações de Boca Juniors x Athletico

O Boca Juniors não terá força máxima no amistoso. Adam Bareiro e Tomás Aranda não viajaram para Salta por questões físicas e ficaram em Buenos Aires. Mesmo assim, a equipe argentina deve mandar a campo uma base competitiva diante do Athletico.

Provável escalação do Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito (Leandro Lozano), Lautaro Di Lollo (Nicolás Figal), Ayrton Costa e Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech e Kevin Zenón (Williams Alarcón); Iker Zufiaurre (Ángel Romero), Miguel Merentiel e Leonel Flores.

O Athletico levou 26 jogadores para a Argentina, mas também tem ausências importantes. Kevin Viveros e Benavídez foram poupados e permaneceram em Curitiba com o departamento médico. Mycael segue em recuperação de cirurgia, enquanto Portilla está com a seleção da Colômbia na Copa do Mundo.

A tendência é que Odair Hellmann mantenha uma base parecida com a utilizada no jogo-treino contra o Andraus. A principal mudança deve estar no ataque, com Renan Peixoto como referência ofensiva.

Provável escalação do Athletico: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho (Léo Derik); Leozinho, Mendoza e Renan Peixoto.