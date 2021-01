Simpatia com vela: aprenda o significado de cada cor e prospere no amor

Muitos já ouviram falar de alguma simpatia com vela. É natural acender vela independente da religião, pessoas acendem velas em igrejas e em giras de religiões de matriz africana, por exemplo. Isso é por causa da ligação mística com o fogo, que é um dos quatro elementos da natureza.

Contudo, na hora de uma simpatia com vela, a cor escolhida é muito importante. Afinal, a cor de cada vela tem uma finalidade energética diferente, e se você for ligado a Umbanda ou Candomblé, sabe que cada vela trabalha um Orixá.

Com isso, para não errar na hora de escolher a sua vela, consulte a tabela de cores no final.

Simpatia com Vela Rosa para Proteger o Amor

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Essa simpatia com vela é bem simples e serve para pessoas que querem proteger uma relação ou para prosperar no amor. Se você estiver sentido uma vibração baixa e muitos desencontros com o seu amado, você pode tentar esse ritual antes de fazer um banho para o amor.

Materiais:

1 vela palito cor de rosa

Pires

Arruda

Guiné

Espada-de-São-Jorge

Manjericão

Alecrim

Essência da sua preferência

Modo de Preparo:

Para começar, essa simpatia com vela, unte a vela cor-de-rosa, ou seja, passe uma gota de essência debaixo para cima para desprogramar a vela e depois uma gota de cima para baixo para programar para o que você deseja. Contudo, prefira uma essência que trabalhe proteção (alfazema) ou amor (jasmim ou rosas); Coloque a vela em um pires e com um punhado de cada erva em volta dela. Entretanto, lembre-se de não deixar as ervas muito perto da vela para não causar acidentes; Acenda a vela e mentalize você prosperando no amor e ore por isso; Deixe a vela em um local alto a vá dormir; No dia seguinte, continue a sua simpatia com vela pegando as ervas que ficaram no pires e preparando um banho; Ferva as ervas com 2 litros de água, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene; Peça por proteção e prosperidade no amor, para que nada te machuque ou feche o seu caminho. Por fim, descarte tudo na natureza, como em um jardim ou vaso de plantas.

Simpatia com Vela para Firmar o Anjo da Guarda

Essa simpatia com vela é como se fosse uma simpatia do anjo da guarda. Contudo, é um pouco mais simples, para que possa ser feita toda semana, de preferencialmente na segunda-feira de noite.

Materiais:

1 vela de sete dias branca

Copo com água

Modo de Preparo:

Para começar, acenda a vela de 7 dias em um local alto, dentro de casa; Coloque um copo com água do lado da vela e reze para o seu anjo da guarda, pedindo muita proteção; Por fim, vá dormir tranquilamente e no dia seguinte jogue a água na natureza, em um jardim ou vaso e agradeça por seu anjo sempre estar do seu lado.

Tabela de Cores das Velas

Uma simpatia com vela pode ser feita sempre que desejar. Basta você acender a vela que simbolize o seu desejo na fase da lua mais apropriada e pedir com fé. Contudo, é importante prestar atenção na cor de vela que vai escolher e para que ela serve

Branca: Para pedir proteção ou canalizar energias. A vela branca é usada para firmar o anjo da guarda e ou para substituir qualquer outra situação na falta de outra vela, já que o branco é a mistura de todas as outras cores.

Preta: Serve para limpezas energéticas e, como a branca, serve para magias de banimento. Contudo, lembre-se que esse ritual deve ser feito sempre fora de casa.

Rosa: Usada para pedir amor verdadeiro e harmonia dentro de casa. Portanto, pode ser utilizada em rituais para autocuidado e autoestima.

Vermelha: A cor vermelha é usada em giras e esquerda na umbanda e trabalha a paixão e afasta a preguiça, já que é ligada ao chakra básico.

Verde: É a cor usada na hora de pedir cura, saúde e sabedoria.

Amarela: É ligada a oxum e também pode ser usada em pedidos de prosperidade material e fortuna na linha dos ciganos.

Azul Clara: É a cor que simboliza Iemanjá. Contudo, também usamos ela para pedir tranquilidade no lar.

Azul Escura: Pode ser usada na hora de pedir emprego. Entretanto, é uma vela com energia densa. Por isso, se você nunca usou essa cor em uma simpatia com vela antes, prefira um banho de alecrim para pedir abertura de caminhos no trabalho.

Laranja: A cor laranja trabalha a energia vital e prosperidade.

Roxa: A cor roxa auxilia nos estudos, curas e adivinhação.

Marrom: Pode ser usada na hora de pedir coisas materiais, pois a cor simboliza o elemento terra.

Gosta de tarot, oráculos e rituais? Então aproveite e leia também:

+ Ritual para fim da relação: se sinta melhor após terminar o namoro

+ Aprenda banhos e rituais para atração e prosperidade

+ Manjericão: aprenda rituais de proteção energética com a planta mágica