Banho de Oxum: aprenda um ritual da Orixá do amor

Oxum, Orixá do amor, conhecida no sincretismo como Nossa Senhora Aparecida, é doce, protetora e feminina. E para quem acredita na umbanda pede à ela muito amor, proteção, alívio das mágoas de quem não nos merecem e até mesmo fertilidade.

Muitos consideram o dia de Oxum 8 de Dezembro que é dia de Nossa Senhora da Conceição. Mas como dia 12de Outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida, muitas pessoas aproveitam a data para reverenciar o Orixá. Então, nada melhor do que fazer isso com os elementos certos.

Elementos de Oxum:

Oxum, Orixá do amor, é representada pela cor amarela. Ela está presente na água doce das cachoeiras, que são sagradas por si só e contém energia de renovação. Então, quando não estivermos em uma pandemia, aproveite para tomar um banho de cachoeira nessa data.

Principais ervas de Oxum: erva-cidreira, mãe-boa, calêndula, camomila e alecrim.

Principais oferendas de Oxum: Mel, melão, alfazema, açúcar, água de coco e quindim, lírios, margaridas e rosas amarelas (que podem sempre ser usadas em banhos o ano todo).

Banho de Oxum para Amor e Prosperidade:

Então, que tal aproveite para fazer um banho de Oxum nessa segunda-feira, dia 12/10, pedindo por amor e prosperidade?Muitos aproveitam esse dia e os resultados são incríveis. Por isso, use os elementos certos e aproveite para conhecer mais sobre uma religião brasileira que fala sobre amor.

Ingredientes:

Calêndula ou pétalas de uma rosa amarela

Camomila

Alecrim

Como preparar:

Para começar, ferva 1 litro de água. Na sequência, coloque o alecrim e a camomila. Desligue o fogo e adicione a calêndula ou as pétalas de rosa e tampe a infusão com um prato. Por fim, após 5 minutos, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene.

Ritual com Vela e Mel

Quer melhores resultados? Para isso, o dia ideal para fazer o banho é dia 12 de Outubro, pois é o dia de Nossa Senhora Aparecida.

Portanto, após o banho de ervas, acenda uma vela amarela em um prato e coloque mel em volta. Por fim, faça a oração de Oxum mentalizando cada palavra.

Oração de Oxum:

Mamãe Oxum, dourada é a tua de luz, assim como o ouro que te pertence.

Derrame a tua pureza cristalina, Orixá das águas doces. Não permitas que neblina alguma obscureça o meu desejo mais profundo, que é conseguir o amor mais verdadeiro, seguro, eterno e duradouro.

Pois estás presente nas cachoeiras, que são sagradas por si só. Portanto, fazer com que se apague todo sentimento se eu sofrer.

Não verterei nenhuma lágrima por aqueles que não me correspondem no amor. Pois não sofrerei por ninguém que, com mentiras, me faltar com o respeito, porque não permitirás que a frieza, inveja ou ciúmes me traiam.

Pois és doce, protetora, suave e vaidosa, feminina e sedutora. Ó mamãe Oxum! Por fim, me dê o teu axé, dai-me a tua força, dai-me a alquimia como o néctar mais sublime, para eu saber como respeitar e venerar. No mel está o teu segredo, que eu saberei utilizar.

AMÉM.