Ritual para fim da relação: se sinta melhor após terminar o namoro

Terminar uma relação amorosa dói, e muito! Por isso, fazer um ritual para o fim da relação pode te ajudar. Mas afinal, o que seria isso? Seria um ritual para fazer a pessoa amada voltar? Um ritual para fazer a pessoa amada não pensar em outra? Ou um ritual para separar a pessoa amada de alguém?

Não, não é nada disso! Infelizmente, quando falamos em rituais, banhos de erva e Umbanda muitas pessoas torcem o nariz e tem muito preconceito, achando que fazemos amarrações ou pactos macábros. E não é nada disso! Inclusive se alguém te oferecer isso, desconfie.

Com isso, já deu para perceber que um ritual para o fim da relação não vai te ensinar a trazer ninguém de volta, e sim a trabalhar sua autoestima, fechamento de ciclos e acalmar o coração.

O fim de uma relação é difícil, mas em 90% das vezes que me perguntam no tarot o que devem fazer para reconquistar a pessoa, a resposta é “siga o seu caminho e fortaleça a sua mente”. Preciso admitir que nem eu mesma consigo acreditar nisso de primeira. A

final, é natural do ser humano sofrer e achar que não merece coisas boas. Por isso, vamos te ensinar um ritual para o fim da relação.

Ritual para o Fim da Relação

Primeiro de tudo, logo após o termino e antes do ritual para o fim da relação, tome um banho de arruda. Mesmo que não tenha sido uma relação séria ou se você que tiver terminado, é importante tomar um banho para limpar as energias.

A arruda também é ótima para tirar o peso emocional. Por isso, é super comum chorarmos após um banho com essa erva, mas é bom chorar e limpar as emoções, assim nada fica reprimido ou debaixo do tapete para gerar uma trava no futuro.

Depois que você digeriu o que precisava e sente que precisa seguir em frente, comece um ritual para o fim da relação.

Libere Memórias

Comece o ritual para o fim da relação durante uma lua minguante e quando já estiver bem para tocar nessa ferida.

O ritual é parecido com uma magia de banimento e antes de tudo você precisa limpar a energia da pessoa da casa e da sua vida. Caso seja alguém que você ainda precisa manter contato ou pretende ter uma boa relação, não precisa ser radical, apenas tire a energia de romance, arquivando fotos de casa, por exemplo. Confira as dicas:

Não deixe de falar nada, diga tudo o que precisa e, se não houver a oportunidade ou não parecer prudente, escreva! Isso mesmo, escreva em um papel tudo o que está preso em seu coração.

Após isso, durante a lua minguante, queime o papel na chama de uma vela branca ou preta. Faça isso preferencialmente fora de casa, como na varanda ou jardim.

Por fim, a ideia não é ficar com raiva ou desejar que a pessoa suma do mundo, mas deixar a energia fluir. Por isso, você deve estar com um mantra de ho’oponopono, uma oração havaiana que traz prosperidade mas também alivia memórias e magoas.

Essa é uma forma prática de fazer um ritual para o fim da relação, e se possível, você pode liberar essas mágoas e energia de relação e continuar convivendo bem com a pessoa. Porém, caso o seu coração ainda grite por essa pessoa, você pode apenas escrever as mágoas que sente no papel, realizar a meditação com o ho’oponopono e trabalhar a lei da atração imaginando essa pessoa de volta.

Nada te impede de tentar uma conversa ou mudança para reatar a relação, só tome cuidado com as expectativas.

Ritual para Amar Novamente

Certa vez, Shakespeare escreveu: “o amor, e não o tempo, é que cura todas as feridas”. Ele não estava errado, é claro que não é legal emendar relações para preencher algum vazio, como alguns personagens dele fizeram e se deram mal.

Contudo, trabalhar a autoestima, a questão do merecimento e fazer um ritual de autocuidado é ótimo, além de ficar perto dos amigos. Sendo assim, um ritual que pode te ajudar é contar com a força de Iemanjá, rainha do mar, e Oxum, mãe das águas doces.

Materiais:

7 velas palito cor azul clara

9 velas palito cor amarela

7 rosas brancas

Como fazer:

Para começar, você deve ter disciplina e fazer o ritual durante 16 dias seguidos. Aqueça 2 litors de água, desligue o fogo e coloque as pétalas de uma rosa branca dentro da panela e tampe com um prato. Pegue o banho e jogue do pescoço para baixo após seu banho de higiene, acenda uma vela azul acima da sua cabeça e reze para Iemanjá. Repita isso por sete dias. Por fim, após esses 7 dias, acenda uma vela amarela por noite fazendo a oração de Oxum.

Iemanjá ajuda a dar força e firmar a cabeça e Oxum trabalha a amorosidade. Por isso, ambas orações e rituais ajudam muito quando há tristeza e carência.

