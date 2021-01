Manjericão: aprenda rituais de proteção energética com a planta mágica

O manjericão (Ocimum basilicum) é uma planta muito conhecido e utilizado na culinária, como em molho de macarrão. Contudo, também é uma planta medicinal e é muito usado em chás e banhos energéticos.

O aroma do manjericão é específico e inesquecível. Suas propriedades são digestivas, antibacterianas e cicatrizantes. Além disso, o manjericão auxilia no alívio da ansiedade e no tratamento de insônia. Na aromaterapia, o óleo essencial de manjericão pode ser usados em cremes, óleos e difusores. Contudo, não é a primeira opção de óleo essencial para insônia. Para isso, prefira lavanda.

Banho de Manjericão para Limpeza Energética

Esse banho de manjericão é parecido com um banho de arruda. Contudo, é mais relaxante e pode ser feito antes de uma cirurgia ou encontros que podem causar discussões.

Ingredientes:

2 colheres de sopa de sal grosso

Um punhado de arruda

Um punhado de manjericão

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque o sal grosso dentro da panela e depois as ervas secas. Desligue o forno e tampe a infusão com um prato para abafar; Após 5 minutos, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene; Depois disso, se enxugue levemente e imagine a negatividade indo embora pelo ralo; Por fim, vá dormir.

Banho de manjericão para Insônia

É comum utilizar camomila e lavanda para dormir melhor. Contudo, um banho de manjericão para insônia pode ser muito proveitoso. Por isso, uma mistura dessas três plantas pode ser a saída para quem não dorme direito.

Ingredientes:

2 colheres de chá de camomila

1 colher de chá de lavanda

1 colher de chá de manjericão

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque os três ingredientes na panela. Por fim, desligue o forno e tampe a infusão com um prato para abafar; Após 5 minutos, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene; Depois disso, se enxugue levemente e imagine a negatividade indo embora pelo ralo; Sendo assim, relaxe e vá dormir. Por isso, procure uma leitura relaxante em vez de ficar com a TV ligada.

Chá de Manjericão

O chá de manjericão melhora aftas, aliviar dores de garganta enxaquecas, náuseas e cólicas menstruais. Por isso, pode ser usado em todos esses casos. Contudo, deve ser tomado em pouca quantidade.

Como preparar:

Para começar, ferva 300ml de água; Na sequência, adicione 5 folhas de manjericão na panela; Desligue o forno e tampe a infusão com um prato para abafar; Espere ficar morno e tome; Pode adoçar levemente. Entretanto, prefira adoçar com mel; Por fim, relaxe e vá descansar.

Contraindicações

O manjericão possui muitos benefícios. Contudo, a planta pode causar reações alérgicas. Por isso, todos devem tomar cuidado com grandes doses. Crianças com menos de 12 e mulheres grávidas ou lactantes devem evitar o chá por completo.

