Parcial da enquete Power Couple 2022 atualizada: quem sai hoje (19/5)

Três casais competem para permanecer no jogo: Baronesa e Rogério, Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Erika Dias e Dinei. A disputa pelo título de campeões vai acabar para um deles nesta noite de quinta-feira (19), no programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu. A parcial da enquete Power Couple já indica de qual lado o público está na competição e as chances dos casais de continuar ou não no reality show da Record.

+Votação Power Couple: vote no casal que deve sair do programa

Como está a parcial da enquete Power Couple 2022?

A parcial da enquete Power Couple do UOL indica Baronesa e Rogério como os eliminados da semana. A dupla é a menos votada até agora para continuar no jogo e pode se despedir da competição. A votação também indica que a briga está acirrada para decidir quem na berlinda terá mais votos a favor entre Erika e Dineie e Brenda e Matheus.

Indicados como os próximos eliminados do programa, Rogério e Baronesa somam apenas 22,75% dos mais de 2100 votos para ficar contabilizados até agora. A dupla está bem atrás dos adversários de berlinda. Enquanto isso, Erika e Dinei assumem a liderança com 39,44% dos votos e Brenda e Matheus vem em seguida com 37,82% dos votos para ficar.

Já na parcial da enquete Power Couple do DCI, que pergunta sobre quem deve sair, o resultado é o seguinte: Brenda e Matheus são os primeiros colocados, com 44,54% dos mais de 2600 votos computados. O segundo lugar é de Dinei e Erika com 42,07% dos votos. Baronesa e Rogério ficam em terceiro com 13,36% dos votos.

As consultas nas parciais de enquete Power Couple 2022 foram realizas por volta das 07h15 desta quinta (19) e podem ser atualizadas ao longo do dia.

Histórico da votação

Parcial de quem fica no Power Couple

UOL – 07h15

Baronesa e Rogério – 22,75%

Brenda Paixão e Matheus Sampaio – 37,82%

Erika Dias e Dinei – 39,44%

UOL – 01h30

Baronesa e Rogério – 32,08%

Brenda Paixão e Matheus Sampaio – 48,33%

Erika Dias e Dinei – 19,59%

Parcial sobre quem sai do Power Couple

DCI – 07h15

Baronesa e Rogério – 13,36%

Brenda Paixão e Matheus Sampaio – 44,54%

Erika Dias e Dinei – 42,07%

Confira as justificativas das duplas e decida quem merece permanecer no jogo:

Quem votou em quem na DR

Brenda e Matheus se deram mal no ranking semanal e por isso foram para na disputa da enquete Power Couple. Brenda apostou alto no namorado durante a prova dos homens e a dupla acabou perdendo o dinheiro. Assim, eles foram direto para a disputa, por conta do resultado das apostas semanais.

Erika e Dinei desistiram da prova dos casais da semana e por isso acabaram na disputa por permanência. Já Baronesa e Rogério foram parar na briga por conta dos votos dos colegas na formação de DR. Os pais de MC Gui foram os mais citados na noite de votação (18) e não conseguiram escapar.

Quem votou em quem no Power Couple

Luana Andrade e João Hadad votaram em Michele Passa e Bruno Passa

Anne Duarte e Pe Lanza votaram em Baronesa e Rogério

Yvi Moraes e Fernando Borges votaram em Karoline Menezes e Mussunzinho

Eliza e Hadballa votaram em Andreia Andrade e Nahim

Andreia Andrade e Nahim votaram em Baronesa e Rogério

Brenda Paixão e Matheus Sampaio votaram em Karoline Menezes e Mussunzinho

Karoline Menezes e Mussunzinho votaram em Baronesa e Rogério

Erika Dias e Dinei votaram em Baronesa e Rogério

Baronesa e Rogério votaram em Karoline Menezes e Mussunzinho

Gabi Augusto e Cartolouco votaram em Baronesa e Rogério

Adryana Ribeiro e Albert Bressan votaram em Karoline Menezes e Mussunzinho

Michele Passa e Bruno Passa votaram em Andreia Andrade e Nahim

Quem já saiu do Power Couple 2022?

O primeiro casal eliminado da temporada foi Rodrigo Mila e Daiana Araújo. A dupla deixou o programa na segunda semana de confinamento, pois nos primeiros dias de reality show não houve formação de DR e eliminação.

O DJ e a cabeleireira somaram apenas 22,28% dos votos para ficar na berlinda e por isso deixaram o reality show de casais. Eles competiram contra Andreia Andrade e Nahim na enquete Power Couple, que somaram 28,64%, e Adryana Ribeiro e Albert Bressan, que foram os campeões da disputa com 49,08% dos votos para ficar.

O resultado da próxima eliminação da sexta temporada do reality da Record será nesta quinta-feira (19). A enquete oficial do Power Couple, disponível no R7, só é encerrada durante o programa ao vivo de eliminação.

Leia também

Power Couple passa no domingo? Veja a programação do reality