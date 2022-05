Quem saiu do Power Couple ontem: porcentagem do 1º casal eliminado

Quem saiu do Power Couple esta semana foi o casal Rodrigo Mila e Daiana Araújo. A dupla foi a menos votada na berlinda tripla da segunda semana de edição e por isso se tornaram os primeiros eliminados da sexta temporada do reality show comandado por Adriane Galisteu na TV Record – A primeira semana da nova temporada do programa não contou com eliminação.

Daiana Araújo e Rodrigo Mila foi quem saiu do Power Couple 2022, eles receberam apenas 22,28% dos votos para permanecer do jogo. O casal é o primeiro a deixar a competição, o resultado da berlinda foi revelado por Galisteu durante o programa ao vivo de ontem, quinta-feira (12), dia que geralmente acontecem as eliminações do reality show.

A dupla que saiu do Power Couple esta semana perdeu a disputa de permanência contra os casais Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Andreia Andrade e Nahim. A cantora Adryana e o marido empresário foram os mais votados da semana e se salvaram com folga. Eles somaram 49,08% dos votos para ficar. Já Naim e Andreia permaneceram no jogo, mas não tiveram uma porcentagem muito distante dos eliminados. Eles receberam 28,64% dos votos.

Quem é o casal Daiana Araújo e Rodrigo Mila?

Rodrigo Mila tem 32 anos, é DJ, influenciador digital e também humorista. Ele é natural de Itapetininga e hoje mora em São Paulo com a esposa. O músico já contou que passou por grandes preconceitos na vida por conta do peso e que gostaria de quebrar estereótipos no programa.

Daiana Araújo tem 34 anos de idade, é cabeleireira e natural de São Miguel Arcanjo. A dupla que saiu do Power Couple 2022 ainda não tem filhos e era conhecida no reality show como “Milaia”.

Qual foi a herança desta semana?

A herança desta semana será a imunidade de um casal na votação do próximo ciclo. A vantagem foi parar nas mãos da dupla Luana Andrade e João Hadad. O tema do presente foi escolha do público do programa, que decidiu tudo por meio de uma votação. A herança desta berlinda foi positiva para o casal escolhido, mas também há semanas em que a recompensa é na verdade uma desvantagem.

Andreia e Albert escolheram Baronesa e o Roger, e Nahim e Andreia optaram por Ivy e Nandinho, mas como os dois casais permaneceram no programa, não há prêmios para essas duas duplas. Apenas o casal escolhido por quem saiu do Power Couple, que nesta semana foi Rodrigo e Daiana, é que coloca as mãos na herança da DR.

Veja como foi o recado de Galisteu sobre o presente:

Como cada casal caiu na berlinda da semana?

Daiana Araújo e Rodrigo Mila e Andreia e Nahim caíram na DR do Power Couple por conta de performances ruins nas provas da semana. Nahiam e a namorada tiveram o pior saldo da conta conjunta da semana e por isso foram direto para a berlinda.

Já Rodrigo e cabeleireira, quem saiu do Power Couple essa semana, tiveram o pior resultado da prova de casais, na última quarta-feira (11).

Andreia e Albert foram para a DR por conta da votação da casa. A dupla empatou com Dinei e Erika, cada um recebeu cinco votos, porém, Mussunzinho e a esposa Karoline desempataram o jogo por serem o casal power da semana.

Quem votou em quem

Rodrigo Mila e Daiana Araújo: votaram em Dinei e Erika Dias

Adryana Ribeiro e Albert Bressan: votaram em Hadballa e Eliza Fagundes

Brenda Paixão e Matheus Sampaio: votaram em Dinei e Erika Dias

Hadballa e Eliza Fagundes: votaram em Adryana Ribeiro e Albert Bressan

João Hadad e Luana Andrade: votaram em Dinei e Erika Dias

Rogério Silva e Claudia Castanheira: votaram em Dinei e Erika Dias

Nahim e Andreia Andrade: votaram em Hadballa e Eliza Fagundes

Dinei e Erika Dias: votaram em Ivy Mores e Fernando Borges

Mussunzinho e Karoline Menezes: votaram em Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Michele Passa e Bruno Passa: votaram em Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Ivy Mores e Fernando Borges: votaram em Dinei e Erika Dias

Pe Lanza e Anne Duarte: votaram em Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Cartolouco e Gabi Augusto: votaram em Adryana Ribeiro e Albert Bressan

