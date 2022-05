Power Couple passa no domingo? Veja a programação do reality

Power Couple passa no domingo? Veja a programação do reality

A nova temporada do reality de casais já começou e é exibido ao vivo na Record. Ao contrário dos outros programas do mesmo gênero, a atração não vai ao ar todos os dias. Power Couple passa no domingo? Anote a programação da competição comandada por Adriane Galisteu.

O Power Couple não passa no domingo. O reality show vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, horário de Brasília. O programa também pode ser assistido no Playplus, plataforma de streaming da emissora.

A semana no Power Couple começa com a realização das provas dos homens e das mulheres. Às segundas e terças, as esposas apostam dinheiro em seus maridos e vice-versa. Dependendo do desempenho de cada um deles na disputa, eles perdem ou ganham saldo na conta conjunta.

Às quartas, é realizada a Prova dos Casais. Os vencedores se tornam o Casal Power da semana e não podem ser votados para a berlinda. Nesse dia, também é formada a DR. O par que tiver o menor saldo na conta ocupa a primeira vaga. Quem tiver o pior desempenho na prova dos casais também é emparedado; em seguida, os casais participam de uma votação aberta na sala para decidir o terceiro casal que deve enfrentar a votação popular.

A eliminação ocorre na quinta-feira. Depois do fim do programa ao vivo, os eliminados participam da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie e Lidi Lisboa transmitida pelo R7 e Playplus.

A semana termina com a festa, momento de descontração entre os casais. O público acompanha o começo do evento ao vivo na sexta-feira, e os melhores momentos são exibidos na edição de sábado.

Programação Power Couple

Segunda-feira – a semana de programação Power Couple começa com a prova das mulheres. A apresentadora vai explicar o desafio da vez para os maridos e eles vão decidir quanto dinheiro apostarão que suas esposas cumprirão a atividade. Se elas realizarem a tarefa, o valor postado será depositado na conta conjunta do casal.

Terça-feira – na prova dos homens, os maridos serão submetidos um desafio diferente dos das mulheres. Agora, quem comanda a bolsa de postas são elas. Se a prova for cumprida, o casal ganha o valor apostado.

Quarta-feira – após as provas individuais, os competidores vão disputar a prova dos casais. Na dinâmica, a dupla que ficar com o menor saldo vai direto para a D.R., zona de risco da eliminação. O casal que pontuar melhor vai passar a semana na suíte power. No mesmo dia, eles vão formar D.R. em aberto na sala de estar.

Quinta-feira – dia de eliminação. As três duplas que forem pra D.R. serão entrevistados por Adriane Galisteu e darão impressões sobre a primeira semana de jogo. Ao final do programa, um casal será eliminado.

Sexta-feira – o casal eliminado da semana vai participar de live especial que será exibida na TV. Além disso, a edição vai mostrar como foi a repercussão da primeira eliminação.

Sábado – os casais que continuam no jogo vão curtir a festa.

Domingo – não tem exibição na TV. No entanto, a transmissão do reality show segue 24 horas por dia no Playplus.

