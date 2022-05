Parcial Power Couple DR: quem sai hoje do Power Couple hoje

A primeira berlinda quádrupla desta temporada já foi formada e agora é hora de saber quem fica e quem sai do reality show, de acordo com a parcial Power Couple. A disputa terá resultado ainda hoje, quinta-feira (26), dia em que a votação da terceira DR será encerrada durante o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.

Como está a parcial de votação do Power Couple?

Andreia Andrade e Nahim aparecem na parcial Power Couple do UOL como o casal que irá sair do programa esta semana. A dupla é a menos votada na enquete “Quem você quer que fique?” e soma atualmente 21,09% dos mais de 2400 votos computados até agora.

Porém, nem tudo está perdido para a dupla, já que dois de seus adversários não estão com porcentagens tão distantes. O segundo casal menos votado para ficar na parcial Power Couple 2022 do UOL é Rogério e Baronesa. Os pais de MC Gui somam 22,04%. Adryana Ribeiro e Albert Bressan também não estão muito longe do perigo, a cantora e o empresário somam 22,17% dos votos para ficar.

Quem aparentemente respira aliviado nesta parcial da terceira DR do Power Couple é o casal Brenda Paixão e Matheus Sampaio. A dupla tem 34,70% dos votos e até agora é apontada como a campeã da berlinda.

Na madrugada, pouco depois da publicação da enquete do UOL, Brenda e Matheus já apareciam como os favoritos.O casal somava 36,88% dos votos – A consulta mais recente da parcial do Power Couple foi realizada às 07h10 desta quinta (26) e pode ser atualizada ao longo do dia.

Continue votando na enquete AQUI.

Histórico da parcial Power Couple

UOL – 07h10

Adryana e Albert: 22,17%

Andreia e Nahim: 21,09%

Baronesa e Rogério: 22,04%

Brenda e Matheus: 34,70%

UOL – 01h30

Adryana e Albert: 18,56%

Andreia e Nahim: 30,45%

Baronesa e Rogério: 14,11%

Brenda e Matheus: 36,88%

Como votar na enquete do Power Couple 2022?

Para que seu voto seja validado, é necessário ir até a enquete oficial do Power Couple, que fica disponível no site da emissora, o R7 (https://www.r7.com/). Depois que entrar no site, clique na aba do reality show.

A enquete aparecerá logo no começo dessa nova página. Clique no casal que deseja salvar. Em seguida, selecione a caixinha “sou humano” e depois confirme a decisão ao apertar “votar”.

Você poderá repetir o processo quantas vezes quiser, não há limites de votos por IP. A votação pode ser pelo celular, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo móvel. São válidos apenas os votos realizados em território nacional.

Como foi formada a terceira DR

Adryana e Albert caíram na berlinda do Power Couple 2022 por se deram mal na prova dos casais. Baronesa e Rogério conquistaram o pior saldo da conta conjunta desta semana e se juntaram a DR.

O terceiro casal na disputa por permanência dessa semana foi Brenda e Matheus. Eles foram os mais votados da casa e acabaram na berlinda, o casal foi citado sete vezes durante a formação de DR.

Por último, Nahim e Andreia foram parar na disputa por culpa do casal power da semana, Michele e Bruno Passa. A dupla precisou transformar a DR tripla em quádrupla e indicar mais um casal.

Veja como foi a dinâmica que levou quatro casais para a disputa da semana:

Leia também

Como funciona o programa Power Couple? Entenda a dinâmica do reality

Veja quem já saiu do Power Couple 2022