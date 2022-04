Participantes do Power Couple 2022: casais da edição são confirmados

O grande dia chegou! Os participantes do Power Couple 2022 foram revelados pela Record TV nesta quarta-feira, dia 27 de abril, e já estão confirmados para a próxima edição do reality show comandado por Adriane Galisteu. Esta é a sexta edição do programa e tem Fernando Viudez na direção-geral e Rodrigo Carelli como diretor do núcleo de realities da emissora.

Hadballa e Eliza são participantes do Power Couple 2022

Hadson Nery é conhecido com Hadballa e está com Eliza há três anos. O casal tem um filho de dois anos de idade e comentou que quer se conhecido no reality show como “casal sem medo”.

Quem é fã de reality show já deve conhecer o ex-jogador de futebol, que participou do Big Brother Brasil 2020. Atualmente ele é técnico do time Santos do Amapá.

Brenda Paixão e Matheus Sampaio

Ambos são influenciadores digitais e moram no Rio de Janeiro. Além do trabalho na internet, Brenda também é maquiadora. Brenda Paixão e Matheus Sampaio se conheceram no reality show da Netflix “Brincando com Fogo”. Logo no oitavo dia de programa, Matheus já pediu a amada em namoro. Como o objetivo do reality da Netflix era ficar longe da pegação, a dupla falhou na missão e acabou perdendo R$ 200 mil.

Rogério e a Baronesa

Rogério da Silva e Cláudia Baronesa são empresários. Eles estão casados há 26 anos e são pais do MC Gui, ex-participante da Fazenda, também programa da Record. Rogério comentou durante o anúncio dos participantes do Power Couple 2022 que já vai deixar os adversários avisados quando chegar ao programa: “vou dizer: nós viemos para ganhar, vocês vieram para cumprir tabela”.

Pe Lanza e Anne são participantes no Power Couple 2022

Pe Lanza é cantor e Anne faz marketing de relacionamento, o músico tem 30 anos de idade e ela 29. Os dois se conheceram 13 anos atrás, quando o artista foi ao Rio de Janeiro para o primeiro show da finada banda Restart por lá, dona dos hits “Levo Comigo”, “Vou Cantar” e “Recomeçar”. Nestes últimos anos, a dupla teve idas e vindas, até que em 2019 voltaram a namorar, quando se reencontraram – novamente no Rio de Janeiro – durante um show.

Mussunzinho e Karoline

Mussunzinho participou da última edição de A Fazenda, a décima terceira do programa. O ator foi o segundo eliminado do reality show e retorna como um dos participantes do Power Couple 2022, agora ao lado da esposa Karoline Menezes. O famoso é ator e filho do lendário humorista Mussum, já Karoline é assessora e empresária. Eles tem um filho pequeno juntos.

Ivy Moraes e Nandinho

Ivy Moraes é ex-BBB, a influenciadora digital participou da mesma edição que Hadballa, outro participante do Power Couple 2022. Na época uma anônima, a mineira participou do programa por causa da casa de vidro, ela foi a mulher mais votada pelo público para entrar no confinamento.

Nandinho Borges é empresário e namorado de Ivy. O casal se conheceu em 2019, durante um evento em Minas Gerais. Os dois ficaram juntos por seis meses e então se separaram. Em 2021, voltaram a se relacionar.

Rodrigo Mila e Daiana Araújo

Rodrigo é DJ e influenciador digital e a esposa do famoso é cabeleireira. Eles estão em um relacionamento de 14 anos e moram juntos há 6 anos. A dupla comentou que já precisou lidar com diversos preconceitos por conta da aparência e que por isso espera inspirar outras pessoas durante a participação no reality show.

Dinei e Erika

Dinei é ex-jogador de futebol, o famoso se consagrou no Corinthians e também é rosto conhecido nos realities da Record TV. O ex-atleta já esteve em A Fazenda duas vezes e em 2021 ainda participou do reality A Ilha, que era comandado por Sabrina Sato.

O casal se conheceu na casa de um amigo em comum e logo se gostaram. Os participantes do Power Couple 2022 brigaram em 2021 brigaram e ficaram 3 meses separados, mas não conseguiram manter a distância um do outro e retomaram o relacionamento antes do final do ano.

Michelle e Bruno como participantes do Power Couple 2022

Michele e Bruno são influenciadores digitais. O casal fala de família, moda, estilo, beleza e comportamento nas redes sociais. Michele tem 182 mil fãs no Instagram e Bruno soma pouco mais de 11 mil. Os famosos são pais da pequena Zahara, de quatro anos de idade. Eles se conheceram muitos anos atrás e o primeiro papo da dupla aconteceu na finada rede social Orkut. O primeiro beijo aconteceu depois de uma viagem e Bruno logo deu um anel de coco para mostrar a Michele que o relacionamento era sério.

Cartolouco e Gabriella

Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Adryana Ribeiro é cantora e fez fama nos anos 2000, quanto esteve no grupo Adryana e a Rapaziada, que também integrava os músicos Dado Soul, Binho e Gelo. Ela é uma das participantes do Power Couple Brasil 2022 ao lado do empresário Albert Bressan. A dupla está junto há três anos.

Adryana comentou que está muito animada para a participação, mas também nervosa por ser sua primeira vez em um reality show.

João Hadad e Luana estão no Power Couple 2022

João Hadad ficou conhecido por conta do reality show de pegação da MTV, De Férias com O Ex. Ele esteve em duas edições do programa antes de ser um dos participantes do Power Couple 2022. Ele namora Luana Andrade, que é publicitária. O famoso tem 482 mil seguidores no Instagram e Luana Andrade já soma 163 mil fãs na rede social.

Nahim e a Andreia Andrade

O cantor Nahim conheceu Andreia durante um acidente de trânsito, o famoso bateu na traseira do carro da mulher na primeira vez que interagiram. Andreia foi atrás do cantor para cobrar o conserto do carro e depois os dois se reencontram novamente em 2010, quando ela o chamou para uma apresentação em um evento. Na época ela era casada e o romance entre eles não aconteceu, mas anos depois a dupla voltou a interagir e então ficou junta.

**A Record tem anunciado aos poucos os participantes do Power Couple 2022. A matéria será alterada ao longo do dia conforme os novos nomes forem surgindo. Fique de olho e seja atualizado em tempo real no Jornal DCI!

Quando começa o Power Couple 2022?

O Power Couple 2022 vai começar no dia 2 de maio, próxima segunda-feira. A temporada contará com 13 casais competidores e poderá ser acompanhada gratuitamente durante os programas ao vivos, na Record TV, ou pelo Playplus.

Para quem quer acompanhar as câmeras do confinamento pela plataforma streaming da emissora de Edir Macedo, será necessário desembolsar o valor de R$ 15,90 ao mês – O Playplus oferece 14 dias gratuitos para novos assinantes.

Se nada mudar e os valores do ano passado forem repetidos, a quantia do prêmio que pode ser acumulado pelos participantes do Power Couple 2022 será de R$ 1 milhão. Para quem não sabe, os competidores acumulam dinheiro ao vencerem disputas ao longo do programa. Na edição de 2021, os vencedores Mari Matarazzo e Matheus Yurley saíram do reality show com R$ 403 mil no bolso.

De que dia passa o Power Couple?

Power Couple passa na televisão de segunda a sábado, geralmente a partir 22h45, após a exibição de Jesus – A Série. Aos domingos, não há programa ao vivo ou mesmo gravado.

Se seguir o padrão da edição passada, o cronograma do Power Couple Brasil 2022 contará com o seguinte padrão: segundas, terças e quartas são dias de provas. Em um dia é exibida a disputa entre os homens, no outro é quando é realizada a disputa entre as mulheres e por último, na quarta-feira, é quando os casais competem lado a lado.

Também é na quarta-feira que é formada a DR ao vivo. Após definir quais os casais estarão na berlinda da semana, é aberta uma votação no site oficial da Record TV. O casal com menos votos é eliminado na quinta-feira. Sexta-feira é dia de exibir a convivência da casa após a DR e nos sábados os participantes do Power Couple participam de uma festa.

Assista a primeira chamada da temporada:

