Quem ganha o Power Couple 2022? Final será na quinta

É nesta quinta-feira, 14, que o público vai descobrir quem ganha o Power Couple 2022. Ainda restam quatro casais na competição pelo prêmio, mas um deles será eliminado na terça e apenas três participam da grande final. Ao longo da temporada, não faltaram intrigas e barracos entre eles.

Quem ganha o Power Couple? Brenda e Matheus são os favoritos

Brenda e Matheus são os favoritos para vencerem o Power Couple Brasil 6. Desde que foram anunciados como integrantes do reality show, eles despontaram como os mais populares – um dos motivos pode ser por terem participado recentemente de outro reality show, o Brincando com Fogo, e por serem um dos casais mais jovens da edição.

O favoritismo pode ser exemplificado com o número de buscas pelo casal no Google em relação aos outros concorrentes. Brenda e Matheus lideram a quantidade de vezes que cada um dos participantes foram pesquisados na ferramenta nos últimos 30 dias – há baixo interesse por Adryana e Albert, Karoline e Mussunzinho, Luana Andrade e João Hadad.

Nas redes sociais, a procura por pelo casal também é maior. De acordo com a plataforma Brand24, houve 115 mil interações com o termo ‘Brenda e Matheus’ nos últimos 30 dias.

Apelidados de ‘casal pet’, Brenda e Matheus não teriam sobrevivido até o final do programa se o resultado dependesse apenas de suas trajetórias. Se forem os vencedores, eles podem levar o menor prêmio da história – apenas R$280 mil. Eles não tiverem um bom desempenho nas provas e também não souberam administrar bem o dinheiro.

No entanto, caíram na graça do público ao protagonizarem quase todas as grandes brigas do reality, com todos os integrantes da mansão Power. Foram alvos constantes do ‘grupão’ e acabaram saindo como os perseguidos e protagonistas da sexta temporada.

Quando será a final do Power Couple?

A final do Power Couple será realizada no dia 14 de julho, quinta-feira, a partir das 22h45, ao vivo, sob comando de Adriane Galisteu. Os espectadores podem acompanhar o programa pelo canal aberto da Record ou através da plataforma de streaming Playplus.

O casal vencedor leva o saldo acumulado na conta conjunta – 0 valor depende do desempenho dos casais nas provas realizadas ao longo da competição.

Quem vai escolher os vencedores será o público. A votação abre na noite de terça-feira, após a última eliminação da temporada, no site do R7.

Adryana Ribeiro e Albert Bressan: quem ganha o Power Couple?

Adryana e Albert estão entre os quatro casais finalistas do Power Couple. Atualmente, a cantora soma 257 mil seguidores, enquanto seu marido tem 36 mil – o número de pessoas que acompanham os competidores nas redes sociais é um indicativo de popularidade.

Ao longo da temporada, o casal se desentendeu com Brenda e Matheus, mas Adryana e a ex-Brincando com Fogo finalmente se entenderam na reta final do reality show. O rapaz também tentou se desculpar com o casal, mas a cantora e o empresário ficaram desconfiados.

Adryana Ribeiro é ex-vocalista do grupo Adryana e a Rapaziada, famoso pelos hits “Tudo Passa”, “Fim de Noite” e “Só Faltava Você. Seu marido Albert é empresário e sócio da BPM (Bressan Prime Motors Office). Essa é a primeira vez que o casal participa de um reality show.

Brenda Paixão e Matheus Sampaio: quem ganha o Power Couple?

O casal se conheceu no reality show da Netflix e vem conquistando fãs desde então. Assim que foram anunciados no Power Couple 6, os dois despontaram como os favoritos para vencerem a disputa – eles até ganharam a torcida da cantora americana Demi Lovato, que comentou em um dos posts dos famosos.

Hoje, Brenda soma 1.1 milhão de seguidores em sua página no Instagram, enquanto Matheus tem 520 mil pessoas que o acompanham.

Os dois conseguiram consolidar o favoritismo durante a temporada, escapando de todas as DR’s em que estiveram – eles estiveram em todas as eliminações desde a segunda semana. No entanto, não se destacaram nas provas e quase não tiveram bons resultados, mas conseguiram conquistar a audiência ao se oporem ao ‘grupão’.

Mussunzinho e Karoline Menezes

Mussunzinho já um velho conhecido dos realities shows – ele esteve na temporada de 2021 de A Fazenda, mas foi eliminado na segunda semana. Atualmente, o ator soma 500 mil seguidores, enquanto Karoline tem 139 mil.

O ator, conhecido pelos seus trabalhos em produções da Globo, é filho do falecido humorista Mususm. Já Karoline é influenciadora digital.

Também protagonizaram tretas ao longo da temporada, também com o casal Brenda Paixão e Matheus Sampaio. O casal também brigou entre si depois de uma das provas do reality em que o ator fez uma aposta de valor baixo em sua esposa. A influenciadora chorou após a discussão, mas eles logo se entenderam.

Luana Andrade e João Hadad

Por fim, Luana Andrade e João Hadad são o quarto casal finalista do Power Couple 6. O ex-De Férias com Ex soma 480 mil seguidores no Instagram,enquanto a publicitária tem 193 mil.

Assim como os demais participantes, também tiveram desentendimentos ao longo da temporada. Depois de uma das provas dos casais, Luana se irritou com o desempenho dos dois e mandou o namorado calar a boca enquanto ela chorava.

Outro desentendimento foi entre João e Albert, que voltaram a discutir por um motivo simples quando o empresário não deixou o colega usar o banheiro da casa. Também houve um afastamento entre Luana e Brenda, e a ex-Brincando com Fogo acusou a publicitária de ser ingrata.

Leia também depois de quem ganha o Power Couple: Final Power Couple: quando termina o reality em 2022

+ Quando volta a novela Reis: trama retorna ainda neste mês