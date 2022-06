Quem sai do Power Couple UOL: parcial da eliminação hoje (23)

Quem sai do Power Couple UOL hoje, quinta-feira, 23 de junho? Veja como estão as porcentagens - Foto: Reprodução/Record

Mais uma vez os casais Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Brenda Paixão e Matheus Sampaio estão na berlinda da semana. As duplas se juntam a Anne Duarte e Pe Lanza na disputa por permanência e quem sai do Power Couple UOL nesta sétima DR é o que queremos saber. Uma consulta parcial foi realizada nesta manhã de quinta-feira (23) e o resultado oficial da disputa será revelado ainda hoje, durante o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.

Quem sai do Power Couple UOL hoje

Quem sai do Power Couple UOL hoje, de acordo com a parcial da enquete, é o casal Anne Duarte e Pe Lanza. A dupla é a menos votada até o momento e tem tido a pior porcentagem da berlinda desde que a enquete do portal foi publicada, na madrugada desta quinta-feira.

Em consulta realizada às 07h00 desta quinta-feira na parcial do UOL, o casal soma atualmente 10,40% dos mais de 1800 votos computados até então. Esse número é um pouco maior do que a dupla somava por volta da 01h30, 6,60%, no entanto, ainda é um número muito abaixo dos adversários de berlinda do casal.

Na segunda posição de mais votados para ficar, Adryana Ribeito e Albert Bressan somam 28,89% dos votos do público e respiram com maior tranquilidade que Pe Lanza e Anne, os possíveis eliminados.

Na primeira posição com folga, Brenda Paixão e Matheus Sampaio não demonstram possibilidade de eliminação. O casal é o favorito na sétima DR, com 60,72% dos votos para ficar até agora. Além disso, a dupla retornou de diversas berlindas ao longo da temporada e em quase todas com altas porcentagens.

A consulta mais recente desta parcial foi realizada na faixa das 07h00. Os dados podem ser atualizados ao longo do dia e servem apenas para avaliação. As votações fora do site oficial do programa não afetam o jogo.

Histórico da parcial quem sai do Power Couple UOL

07h00

Adryana e Albert: 28,89%

Pe Lanza e Anne Duarte: 10,40%

Brenda e Matheus: 60,72%

01h30

Adryana e Albert: 20,81%

Pe Lanza e Anne Duarte: 6,60%

Brenda e Matheus: 72,59%

Como salvar alguém na DR

É bom lembrar que se você deseja salvar Pe Lanza e Anne Duarte, Adryana Ribeiro e Albert Bressan ou Brenda Paixão e Matheus Sampaio, é necessário votar na única enquete que afeta diretamente o programa, a do site do R7. É lá que o público decide quem fica e quem sai da competição.

Para votar é muito simples, você nem precisa de um cadastro. O processo começa com o acesso ao site, no endereço https://www.r7.com/, depois é só clicar na aba do Power Couple Brasil e você será redirecionado. Nesta nova página a enquete “Qual casal você quer que fique?” vai aparecer logo de cara e você deve clicar no casal que deseja salvar.

Em seguida, passe pela verificação de robôs com o botão “sou humano” e por último confirme sua decisão apertando “votar”. Pronto! Agora é só repetir o processo se quiser votar mais. Não se esqueça que são válidos apenas os votos realizados em território nacional.

Quem votou em quem na DR

A DR formada na noite de ontem, quarta-feira (22), colocou Brenda Sampaio e Matheus Paixão como os mais votados da noite. O casal não conseguiu escapar das indicações da casa e foi parar na disputa por permanência.

Já Adryana e Albert se colocaram na berlinda por conta da prova dos casais. A dupla somou o pior tempo na disputa e acabou direto na sétima DR da temporada do reality show.

Já Anne e Pe Lanza disputam para ficar no programa pois somaram o pior saldo da semana e também não conseguiram escapar da votação popular.

Quem votou em quem:

Michele Passa e Bruno Passa votaram no casal Brenda Paixão e Matheus Sampaio

Anne Duarte e Pe Lanza votaram em Brenda e Matheus

Luana Andrade e João Hadad votaram em Brenda Paixão e Matheus Sampaio

Eliza e Hadballa votaram no casal Brenda Paixão e Matheus Sampaio

Adryana Ribeiro e Albert Bressan votaram na dupla Eliza e Hadballa

Karoline Menezes e Mussunzinho votaram em Brenda Paixão e Matheus Sampaio

Brenda Paixão e Matheus Sampaio votaram na dupla Eliza e Hadballa

Quem sai do Power Couple UOL hoje? Duplas que estão na berlinda justificaram a permanência, veja como foi:

