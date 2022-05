Quem saiu do Power Couple 2022: primeiro casal eliminado da edição

Quem saiu do Power Couple hoje, quinta-feira (12), é o primeiro casal eliminado da sexta temporada do reality da Record. Na disputa desta semana do programa comandado por Adriane Galisteu, os selecionados para a DR foram: Rodrigo Mila e Daiana Araújo, Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Nahim e Andreia Andrade.

Quem saiu do Power Couple 2022 hoje?

Quem saiu do Power Couple hoje, quinta-feira, 12 de maio, será revelado por volta da 00h30, de acordo com a programação oficial da Record. Segundo o cronograma, o reality show de casais irá ficar no ar de 22h45 a 00h30. Como é costume do programa manter o mistério sobre quem deixa o confinamento, é improvável que a revelação aconteça mais cedo.

Enquanto não há anúncio de quem saiu do Power Couple, a votação continua aberta no site do R7. A enquete oficial só encerrada no final do programa ao vivo de eliminação, sempre na quinta-feira. Antes disso, o reality exibe VTs da convivência dos participantes, momentos relevantes dos últimos dias e a apresentadora Adriane Galisteu sempre bate um papo com os casais.

Além disso, é no programa de eliminação que é revelado qual será a herança deixado pelo casal que saiu do Power Couple. A herança pode ser algo bom ou ruim, a cada semana a dinâmica muda. O casal eliminado define para quem vai a herança e não há como o casal escolhido recusar.

Como foi formada a primeira DR da temporada?

Andreia e Nahim caíram na berlinda por conta do desempenho baixo que tiveram nas provas da semana. A dupla ficou com o pior saldo das contas conjuntas do programa e por isso não conseguiram escapar da DR.

Daiana e Rodrigo tiveram o pior resultado da prova de casais e por isso também foram parar na briga para ver quem fica e quem sai do Power Couple.

Por último foi realizada a habitual votação do programa. Houve um empate entre Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Dinei e Érika, cada casal recebeu cinco votos. Por conta disso, Mussunzinho e Karoline Menezes, o casal Power da semana, precisaram desempatar. A dupla decidiu que Adryana Ribeiro e Albert Bressan iam para a DR correr o risco de ser quem saiu do Power Couple nesta semana.

Veja como foi a formação:

Ranking de casais da primeira semana

Brenda e Matheus assumiram o primeiro lugar do ranking semanal que mostra como está a conta conjunta dos casais. O dinheiro é somado ao longo das disputas que são realizadas do começo ao meio da semana. Cada dupla conquista – ou perde – um valor diferente, pois as apostas são individuais e cada um escolhe a melhor estratégia para se dar melhor na competição.

Gabi e Cartolouco ficaram grudados em Brenda e Matheus e por pouco não assumiram a liderança do ranking. A diferença entre os casais é de apenas mil reais. Após a eliminação, quem saiu do Power Couple deixa o programa sem o valor acumulado, apenas os vencedores ganham.

1º Brenda e Matheus – R$114 mil

2º Gabi e Cartolouco – R$113 mil

3º Michele e Bruno Passa – R$79 mil

4º Anne e Pe Lanza – R$73 mil

5º Adryana e Albert – R$70 mil

5º Karol e Mussunzinho – R$70 mil

7º Eliza e Hadballa – R$60 mil

8º Baronesa e Rogério – R$45 mil

9º Daia & Mila – R$39 mil

10º Erika & Dinei – R$36 mil

11º Ivy & Nandinho – R$31 mil

12º Luana & Hadad – R$27 mil

13º Andreia & Nahim – R$6 mil

Como funciona o prêmio do Power Couple?

O prêmio do Power Couple é acumulativo. Por isso é muito importante os valores semanais que cada dupla conquista, pois no final, esta será a quantia que o casal vencedor irá levar para casa. O máximo que um casal pode acumular é o valor de R$ 1 milhão, mas é difícil alguém chegar a um valor tão alto, pois seria necessário vencer todas as disputas da competição e sempre com uma aposta alta.

O valor mais alto que uma dupla de campeões do reality show já ganhou foi no Power Couple 1, em que Laura Keller e Jorge Sousa conquistaram R$ 697 mil.

