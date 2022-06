Quem saiu do Power Couple 2022; veja porcentagem de Ivy e Nandinho

Quem saiu do Power Couple 2022 essa semana foi o casal Ivy Moraes e Nandinho. O resultado da sexta berlinda da temporada não foi uma grande surpresa, já que o casal aparecia como o menos votado em algumas parciais e estava longe do favoritismo. A dupla perdeu a disputa para Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Adryana Ribeiro e Albert Bressan.

Casal Ivy e Nandinho foi quem saiu do Power Couple 2022

Quem saiu do Power Couple 2022 foi o casal Ivy Moraes e Nandinho. A dupla somou apenas 14,99% dos votos para ficar e não conseguiu permanecer no jogo. A porcentagem da ex-BBB 20 e do namorado foi a menor até agora na temporada. Até então os eliminados com o pior desempenho na DR haviam sido Lucas Cartolouco e Gabi, com 15,63% na quarta DR.

Ivy e Nandinho foram superados por Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Adryana Ribeiro e Albert Bressan. A cantora de pagode e o empresário somaram 29,44% dos votos e ficaram em segundo lugar na sexta DR, enquanto os ex-Brincando com Fogo foram os grandes campeões da berlinda. Matheus e Brenda somaram mais da metade dos votos e conquistaram 55,57% do favoritismo do público na votação oficial.

Agora eliminados, Ivy e Nandinho caíram na disputa por terem o pior saldo da semana. A dupla foi direto para a berlinda por conta do valor de sua conta conjunta ser o mais baixo entre os participantes após o ciclo de provas dos últimos dias e não teve a sorte de ser salvo por algum poder do casal power da semana.

Quem já saiu do Power Couple 2022 até agora

Quinta DR: cancelada – Briga de votação acontecia entre Ivy Moraes e Nandinho, quem saiu do Power Couple ontem, Adryana e Albert e Brenda e Matheus, mas foi interrompida pela produção do programa.

Quarta berlinda: Lucas Cartolouco e Gabi Augusto foram eliminados com 15,63% – Disputa foi contra Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Adryana Ribeiro e Albert Bressan.

Terceira DR: Andreia e Nahim foram eliminados com 18,13% – Briga foi contra Brenda Paixão e Matheus Sampaio, Baronesa e Rogério e Adryana Ribeiro e Albert Bressan. A terceira berlinda foi a única até agora na edição que contou com quatro casais de uma vez na DR.

Segunda DR da temporada: Dinei e Erika Dias foram eliminados com 18,20% dos votos – Disputa foi contra Rogério e Baronesa e Brenda Paixão e Matheus Sampaio.

Primeira DR da edição: Rodrigo Mila e Daiana Araújo foram eliminados com 22,28% – A disputa aconteceu contra Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Nahim e Andreia Andrade.

Qual foi a herança da DR?

A herança deixada por quem saiu do Power Couple ontem afetou o jogo dos casais Anne Duarte e Pe Lanza e Eliza e Hadballa no próximo ciclo do programa. As duplas terão obrigações nas próximas apostas. Pe Lanza e a namorada serão obrigados a apostar tudo na prova dos homens desta semana, já Hadballa e Eliza não poderão apostar mais que mil reais.

Para quem não é familiarizado com as regras do programa da Record. Todos os casais na DR escolhem participantes para receber a herança enquanto a votação ainda está rolando e Adriane Galisteu aguarda para anunciar os eliminados. Porém, mais tarde, apenas os escolhidos pelo casal que deixou o programa de fato é afetado. A herança pode ser ruim, como também pode gerar recompensas dentro da casa. A cada semana um novo tema é escolhido.

Quem continua na disputa?

Quem continua na disputa pelo prêmio são os casais: Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Anne Duarte e Pe Lanza, Matheus Sampaio e Brenda Paixão, Eliza e Hadballa, Mussunzinho e Karoline Menezes, João Hadad e Luana Andrade e Michele e Bruno Passa.

Veja como foi a divisão de poderes com a herança da DR da semana:

