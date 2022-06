Quem vai sair do Power Couple hoje? Porcentagem do eliminado (16/6)

Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Ivy Moraes e Nandinho e Brenda Sampaio e Matheus Paixão estão na sexta DR da edição e quem vai sair do Power Couple hoje já está sendo apontado pela votação parcial da disputa. Para se salvar da eliminação é preciso ter mais votos para ficar, mas um dos casais está muito distante dos adversários e pode estar com as horas contadas no confinamento do programa.

Quem vai sair do Power Couple hoje na sexta DR da temporada?

Ivy e Nandinho é quem deve sair do Power Couple hoje, de acordo com a parcial do UOL. O casal é o menos votado por enquanto e soma apenas 13,43% dos mais de 2200 votos contabilizados até agora. A consulta realizada por volta das 09h45 na enquete mostrou que o casal está com uma porcentagem menor do que apresentava pouco antes, às 08h30. A queda na quantidade de votos da dupla foi de 0,64%. Ou seja, uma grande recuperação é necessário para que os dois escapem da eliminação.

Quem respira com alívio de que não vai sair hoje do Power Couple Brasil é o casal Brenda e Matheus. Eles são os mais votados da berlinda e somam 53,01% dos votos até então. Adryana e Albert ficam em segundo com 33,56%, uma porcentagem que pode garantir a permanência da dupla.

A enquete do Notícias da TV também indica Ivy e Nandinho como quem sai do Power Couple hoje. A dupla é a menos votada entre os três, com 23,79% dos votos. Em primeiro nesta parcial também estão Brenda e Matheus, eles somam 48,06% do favoritismo. Em segundo está Adryana e Albert com 28,15% dos votos para ficar.

Histórico da parcial UOL

09h45

Adryana e Albert: 33,56%

Ivy Moraes e Nandinho: 13,43%

Brenda e Matheus: 53,01%

08h30

Adryana e Albert: 32,73%

Ivy Moraes e Nandinho: 14,07%

Brenda e Matheus: 53,20%

Como a DR foi formada?

Adryana Ribeiro e Albert Bressan se deram mal por causa da prova do casais. Eles ficaram em último lugar na disputa semanal e por isso não conseguiram escapar da berlinda. A cantora e o empresário tiveram o pior tempo da prova e por isso ocuparam o último lugar do ranking.

Ivy Moraes e Nandinho, apontados como quem vai sair do Power Couple hoje, também se deram mal por uma performance ruim nesta semana do programa. O casal somou o pior saldo e por isso foi direto para a sexta DR da edição.

Por último, Brenda Sampaio e Matheus Paixão caíram na disputa por permanência por conta da formação de DR. Eles foram os mais votados da noite e ainda se tornaram alvo do poder do casal power, Mussunzinho e Karol, que podiam transferir os votos de alguma dupla ou multiplicar os votos já recebidos por alguém.

DR da semana passada foi cancelada

Na semana passada, a DR contou com a mesma formação ou seja, Matheus Paixão e Brenda Sampaio, Ivy Moraes e Nandinho e Adryana Ribeiro e Albert Bressan, porém, nenhum deles foi eliminado. Isso aconteceu, pois pouco antes do resultado de quem ia sair do Power Couple hoje, Adriana Galisteu conversou com os participantes e informou que a berlinda estava cancelada.

O motivo? Anne, namorada de Pe Lanza, cochicou com Karol durante a formação da quinta DR, bem quando o poder do casal power ia ser usado. Como a atitude infringe uma das regras do programa e tanto o público, quanto a produção e os próprios participantes não escutaram os comentários da jovem, a berlinda foi cancelada.

Galisteu frisou que a direção estudou o caso e informou: “quebrou uma regra importante, colocando tudo em dúvida. E a influência, por exemplo, do uso do poder”. Assim, ninguém foi eliminado na quinta DR.

Quem saiu do Power Couple nas outras DRs

Primeira DR da temporada: Rodrigo Mila e Daiana Araújo (22,28%)

Segunda DR da temporada: Dinei e Erika Dias (18,20%)

Terceira DR da temporada: Andreia e Nahim (18,13%)

Quarta DR da temporada: Lucas Cartolouco e Gabi Augusto (15,63%)

Quinta DR da temporada: cancelada

Veja como foi o momento em que Adriane Galisteu conversou com os participantes:

