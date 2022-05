Votação Power Couple 6 mostra qual casal deve sair hoje (12/05)

A votação do Power Couple 6 segue aberta e o público deve escolher qual casal merece ficar no reality show. Adryana e Albert, Andreia e Nahim, Daiana e Rodrigo disputam a permanência na mansão e um deles deixa a competição nesta quinta-feira, 12. As parciais das enquetes extraoficiais já apontam o resultado.

Como está a votação Power Couple 6?

A parcial da votação do Power Couple 6 aponta para a eliminação de Daiana Araújo e Rodrigo Mila. Em consulta realizada às 15h50 desta quinta, dia da eliminação, o casal era o menos votado na enquete UOL com 26,87% dos votos.

Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Andreia Andrade e Nahim são os casais que devem permanecer na competição. Eles estão na liderança com 39,83% e 33,31%, respectivamente.

Vale lembrar que no Power Couple a votação ocorre ao contrário do que o usual. Ou seja, o público deve votar em quem deve ficar no programa. O casal que receber o menor número de votos deixa a competição.

A enquete do DCI aponta para o mesmo resultado. Para 52,05% dos leitores, Rodrigo Mila e Daiana Araújo serão os primeiros eliminados da competição. Em segundo lugar está Adryana Ribeiro e Albert Bressan com 31,55%, e Andreia Andrade e Nahim em último com 16.40%.

Daiana Araújo e Rodrigo Mila, possíveis eliminados da noite, não protagonizaram nenhum momento marcante no reality show. Eles até levaram uma chamada de Dinei, que deu um conselho para os colegas: “não esqueçam que vocês estão num jogo”. O ex-jogador de futebol disse que os dois são muito puros e podem se decepcionar.

Como foi formada a DR? Nahim e Andreia foram direto para a DR por acumularem o menor saldo da semana, apenas R$6 mil. Já Rodrigo Mila e Daiana Araújo tiveram o pior desempenho na prova dos casais.

Dinei e Érika e Adryana e Albert, receberam cinco votos cada durante a votação. Karol e Mussunzinho, casal Power da semana, tiveram que desempatar e optaram pela cantora e o empresário.

+ Enquete Power Couple: quem deve sair do reality hoje (12/5)

Votação Power Couple

Participar da votação do Power Couple 6 é bastante simples. Os votos são contabilizados exclusivamente pelo R7, portal de notícias da Record.

– Acesse o R7 e localize a página do Power Couple 6 na aba superior;

– Localize a votação oficial em “quem você quer que fique?”;

– Clique no seu casal favorito;

– Faça a validação de segurança clicando em “sou humano”;

– Aperte em “votar”;

– Repita o processo quantas vezes quiser.

Que horas começa o reality hoje?

O Power Couple começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a exibição de Jesus. O reality fica no ar por 01h45 e deve ser encerrado às 00h30, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Há dois modos de acompanhar o programa. O primeiro é o mais tradicional, sintonizando na emissora no horário indicado.

O Playplus, plataforma de streaming, também disponibiliza o sinal da emissora mediante cadastro gratuito. Quem quiser acompanhar a mansão Power 24 horas por dia precisa ter o plano pago com custo de R$15,90 por mês.

+ Quem é Matheus do Power Couple e Brenda, favoritos do reality