Bloco de carnaval no Ibirapuera terá shows de Pabllo Vittar e BaianaSystem

Já preparou a fantasia? Esse ano, quem for participar da folia em São Paulo terá muitas alternativas, desde marchinhas a shows com os artistas mais populares da atualidade. E outra boa notícia é que em 2023 vai ter bloco de carnaval no Ibirapuera, uma das regiões mais agradáveis da cidade e com muitas arborização para espantar o calor.

De Pabllo Vittar a BaianaSystem, veja a programação do circuito. As informações são do site "blocos de rua", especializado na festa.

Vai ter Carnaval na Avenida Paulista em 2023?

Qual bloco de carnaval tem no Ibirapuera?

Confira a lista de qual bloco de carnaval tem no Ibirapuera em 2023 e em qual horário e concentração. Os bloquinhos saem da Av. Pedro Álvares Cabral, na frente do Obelisco.

Agrada Gregos

Quando: 18/02.

Horário. 13h.

Estilo: pop, axé, funk e sertanejo

Bloco da Pabllo

Quando: 19/02.

Horário. 13h.

Estilo: pop

Pinga Ni Mim

Quando: 20/02.

Horário: 13h.

Estilo: sertanejo

Vou de Táxi

Quando: 20/02.

Horário. 11h.

Estilo: hits antigos

Galo da Madrugada

Quando: 21/02.

Horário. 9h.

Estilo: folia pernambucana

Navio Pirata com BaianaSystem

Quando: 25/02.

Horário. 13h.

Estilo: brasilidade

Principais bloquinhos de SP 2023

Confira os principais blocos de Carnaval em São Paulo de 18 a 26 de fevereiro.

18 de fevereiro, sábado

Bloco Minhoqueens : concentração a partir das 12h, na R. 24 de Maio, 275, subprefeitura Sé.

: concentração a partir das 12h, na R. 24 de Maio, 275, subprefeitura Sé. Bloco das Gloriosas (Gloria Groove): concentração a partir das 14h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

19 de fevereiro, domingo

#QuilomboLab (Emicida, Drik Barbosa, Rael, Rashid, Evandro Fióti Marissol Mwaba, Kamau e convidados): concentração a partir das 13h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi.

(Emicida, Drik Barbosa, Rael, Rashid, Evandro Fióti Marissol Mwaba, Kamau e convidados): concentração a partir das 13h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi. Explode Coraçã o: concentração a partir das 13h, na Praça da República, 292, subprefeitura Sé.

o: concentração a partir das 13h, na Praça da República, 292, subprefeitura Sé. Bloco Bem Sertanej o (Michel Teló): concentração a partir das 11h na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

o (Michel Teló): concentração a partir das 11h na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros. Bloco do Abrava (Tiago Abravanel): concentração a partir das 13h na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

(Tiago Abravanel): concentração a partir das 13h na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros. BeatLoko (rap): concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

20 de fevereiro, segunda

Bloco Emo : concentração a partir das 13h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi.

: concentração a partir das 13h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi. Lua Vai : concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

: concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa. Bloco Filhos de Gil: concentração a partir das 11h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

21 de fevereiro, terça

Bloco Pagu: concentração a partir das 11h, na Av. Ipiranga, 719, subprefeitura Sé.

25 de fevereiro, sábado

Trio Sebah Vieira : concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

: concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa. Se Joga!: concentração a partir das 13h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

Bloco Que Casar Que Nada: concentração a partir das 13h, na R. Laguna, subprefeitura de Santo Amaro.

26 de fevereiro, domingo

Pipoca da Rainha (Daniela Mercury): concentração a partir das 14h, na R. da Consolação, 2.101, subprefeitura Sé.

(Daniela Mercury): concentração a partir das 14h, na R. da Consolação, 2.101, subprefeitura Sé. Bloco Não Era Amor Era Cilada (Molejo): concentração a partir das 14h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

