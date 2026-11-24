A cantora iraniana Parastoo Ahmadi, de 29 anos, foi recebeu 74 chibatadas nesta segunda-feira, 23, por causa de uma apresentação em que não usava o hijab obrigatório. As informações são do advogado de defesa Mostafa Nili, citado pela organização Iran Human Rights (IHRNGO). Quatro membros de sua equipe de shows também receberam o castigo.

As sentenças foram executadas na Unidade de Execução de Sentenças da Procuradoria de Qom contra Ahmadi, o organizador do concerto Mohsen Lashkari e os músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amir-Ali Pirnia.

O caso surgiu após o lançamento online do “Concerto no Caravançarai” de Ahmadi, filmado em dezembro de 2024 no histórico Caravançarai de Deir-e Gachin, perto de Qom, uma cidade sagrada xiita que abriga inúmeros seminários islâmicos e é considerada um bastião do conservadorismo religioso. (O termo persa caravançarai refere-se a antigos postos de parada fortificados usados ​​por viajantes e comerciantes.)

Um vídeo da apresentação, que não contou com público presente, mostrou Ahmadi cantando ao lado de músicos homens. Ela usava um longo vestido preto sem mangas e estava com os cabelos descobertos, considerado um desafio às regras do hijab obrigatório no Irã.

Mahmood Amiry-Moghaddam, diretor da IHRNGO, disse à CNN que as roupas de Ahmadi foram um fator importante na punição, mas afirmou que a acusação também levou em consideração o fato de ela ter cantado em público e, de forma mais ampla, seu desafio às autoridades iranianas.

Pouco depois da divulgação do vídeo, a agência de notícias Mizan, ligada ao judiciário iraniano, afirmou que as autoridades abriram um processo contra Ahmadi e membros da equipe de produção pelo que descreveu como um “concerto ilegal”. Segundo a agência, a apresentação não estava em conformidade com os “padrões legais e religiosos” do país.

Um tribunal condenou os cinco por “ofensa ao pudor público” através da produção e disseminação do que descreveu como conteúdo online vulgar e imoral. Além de serem açoitados, receberam proibições de dois anos de atividades artísticas e musicais e de viagens ao exterior. Um tribunal de apelações confirmou a sentença em setembro.

A Anistia Internacional descreveu o açoitamento como uma punição cruel, desumana e degradante. O grupo de direitos humanos acusou as autoridades iranianas, em um relatório do ano passado , de usarem cada vez mais detenções arbitrárias, processos judiciais e açoitamentos contra cantoras, jornalistas e ativistas dos direitos das mulheres que se opõem ao uso obrigatório do véu.

A punição ocorre em meio à crescente pressão sobre artistas femininas no Irã. A cantora Hiva Seyfizadeh foi condenada por um tribunal de primeira instância a quatro anos de prisão por “incentivar a corrupção e a prostituição” após se apresentar com música tradicional iraniana em Teerã, em fevereiro de 2025.

Em um vídeo publicado nas redes sociais em agosto, Seyfizadeh afirmou que cantou apenas alguns versos do renomado poeta persa do século XIII, Saadi Shirazi, e questionou como a apresentação poderia ser considerada um incentivo à corrupção ou à prostituição. Ela disse que pretende recorrer da decisão.

As autoridades iranianas não comentaram imediatamente sobre a suposta execução das penas de açoite.