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Defesa Civil faz alerta e recomenda kit de emergência para 72 horas; veja a lista

Veja em quais estados há alerta

Escrito por João Conrado Kneipp
Defesa Civil kit emergência
Foto: DCI
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A população deve ficar atenta às condições do tempo neste fim de semana. A Defesa Civil Nacional recomendou que os brasileiros preparem um kit de emergência com suprimentos suficientes para até 72 horas. A orientação foi divulgada diante dos alertas de tempestades emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que colocou 325 municípios em alerta vermelho neste sábado (7).

O aviso de grande perigo abrange áreas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com previsão de chuva superior a 100 milímetros por dia, rajadas de vento acima de 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outros estados, o Inmet também mantém alertas laranjas, que indicam perigo. As condições meteorológicas podem provocar temporais, alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O que colocar no kit de emergência de 72 horas?

A recomendação da Defesa Civil é reunir itens essenciais para garantir as necessidades básicas dos moradores durante três dias, especialmente em situações de isolamento, falta de energia ou interrupção no abastecimento de água.

A quantidade indicada é de dois litros de água potável por pessoa por dia, totalizando seis litros para o período de 72 horas.

Confira a lista de itens recomendados:

  • Água potável: seis litros por pessoa, para três dias.
  • Alimentos não perecíveis: frutas secas, barras de cereais, biscoitos e enlatados.
  • Utensílios: pratos, copos, talheres, abridor de latas, papel-toalha e sabão.
  • Medicamentos: remédios de uso contínuo, cópias de receitas médicas e materiais de primeiros socorros.
  • Higiene pessoal: escova e creme dental, absorventes, papel higiênico e produtos de higiene.
  • Roupas: mudas de roupa, calçados confortáveis e casacos.
  • Equipamentos eletrônicos: rádio AM/FM, lanternas, pilhas extras, carregadores de celular e baterias externas.
  • Documentos e dinheiro: documentos pessoais, dinheiro em espécie e contatos de emergência, armazenados em uma pasta impermeável.
  • Sacolas plásticas: para proteger objetos contra umidade e sujeira.
  • Itens infantis: fraldas, alimentação e outros produtos necessários para bebês e crianças.
  • Animais de estimação: água, ração e produtos de cuidado.

A orientação é deixar os suprimentos organizados em um local de fácil acesso, para que possam ser utilizados rapidamente caso seja necessário sair de casa.

Por que o Brasil está em alerta para temporais?

A instabilidade é provocada pela passagem de uma frente fria considerada atípica para o mês de novembro. O sistema meteorológico avança acompanhado de uma massa de ar polar, que pode alcançar diferentes regiões brasileiras.

O encontro do ar frio com as temperaturas elevadas e a umidade favorece a formação de nuvens carregadas, aumentando o risco de chuva forte, rajadas de vento e granizo.

Neste sábado (7), a frente fria avança pelos estados do Sul e deve alcançar áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul durante a tarde.

No domingo (8), o sistema segue em direção a outras áreas do Sudeste e Centro-Oeste, aproximando-se do sul da Bahia. A massa de ar frio também deve chegar a Rondônia e ao Acre.

Entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11), a instabilidade deve continuar influenciando as condições do tempo em diferentes áreas do Nordeste, Norte, Sudeste e Centro-Oeste.

Além da chuva, a massa de ar polar deve provocar queda nas temperaturas, principalmente no Sul, em São Paulo, no sul de Minas Gerais e nas regiões serranas do Rio de Janeiro.

Quais cuidados tomar durante tempestades?

Em períodos de instabilidade, a Defesa Civil recomenda acompanhar os avisos meteorológicos e evitar situações que possam colocar a população em risco.

Entre os principais cuidados estão:

  • Não atravessar ruas alagadas ou áreas com correnteza.
  • Evitar permanecer próximo de árvores, postes e placas durante ventos fortes.
  • Desligar aparelhos eletrônicos da tomada em caso de tempestade intensa.
  • Não se abrigar debaixo de árvores durante descargas elétricas.
  • Manter documentos e objetos importantes protegidos da água.
  • Procurar abrigo seguro ao perceber sinais de temporal.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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