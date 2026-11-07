Veja em quais estados há alerta

Defesa Civil faz alerta e recomenda kit de emergência para 72 horas; veja a lista

Defesa Civil faz alerta e recomenda kit de emergência para 72 horas; veja a lista

A população deve ficar atenta às condições do tempo neste fim de semana. A Defesa Civil Nacional recomendou que os brasileiros preparem um kit de emergência com suprimentos suficientes para até 72 horas. A orientação foi divulgada diante dos alertas de tempestades emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que colocou 325 municípios em alerta vermelho neste sábado (7).

O aviso de grande perigo abrange áreas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com previsão de chuva superior a 100 milímetros por dia, rajadas de vento acima de 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outros estados, o Inmet também mantém alertas laranjas, que indicam perigo. As condições meteorológicas podem provocar temporais, alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O que colocar no kit de emergência de 72 horas?

A recomendação da Defesa Civil é reunir itens essenciais para garantir as necessidades básicas dos moradores durante três dias, especialmente em situações de isolamento, falta de energia ou interrupção no abastecimento de água.

A quantidade indicada é de dois litros de água potável por pessoa por dia, totalizando seis litros para o período de 72 horas.

Confira a lista de itens recomendados:

Água potável: seis litros por pessoa, para três dias.

seis litros por pessoa, para três dias. Alimentos não perecíveis: frutas secas, barras de cereais, biscoitos e enlatados.

frutas secas, barras de cereais, biscoitos e enlatados. Utensílios: pratos, copos, talheres, abridor de latas, papel-toalha e sabão.

pratos, copos, talheres, abridor de latas, papel-toalha e sabão. Medicamentos: remédios de uso contínuo, cópias de receitas médicas e materiais de primeiros socorros.

remédios de uso contínuo, cópias de receitas médicas e materiais de primeiros socorros. Higiene pessoal: escova e creme dental, absorventes, papel higiênico e produtos de higiene.

escova e creme dental, absorventes, papel higiênico e produtos de higiene. Roupas: mudas de roupa, calçados confortáveis e casacos.

mudas de roupa, calçados confortáveis e casacos. Equipamentos eletrônicos: rádio AM/FM, lanternas, pilhas extras, carregadores de celular e baterias externas.

rádio AM/FM, lanternas, pilhas extras, carregadores de celular e baterias externas. Documentos e dinheiro: documentos pessoais, dinheiro em espécie e contatos de emergência, armazenados em uma pasta impermeável.

documentos pessoais, dinheiro em espécie e contatos de emergência, armazenados em uma pasta impermeável. Sacolas plásticas: para proteger objetos contra umidade e sujeira.

para proteger objetos contra umidade e sujeira. Itens infantis: fraldas, alimentação e outros produtos necessários para bebês e crianças.

fraldas, alimentação e outros produtos necessários para bebês e crianças. Animais de estimação: água, ração e produtos de cuidado.

A orientação é deixar os suprimentos organizados em um local de fácil acesso, para que possam ser utilizados rapidamente caso seja necessário sair de casa.

Por que o Brasil está em alerta para temporais?

A instabilidade é provocada pela passagem de uma frente fria considerada atípica para o mês de novembro. O sistema meteorológico avança acompanhado de uma massa de ar polar, que pode alcançar diferentes regiões brasileiras.

O encontro do ar frio com as temperaturas elevadas e a umidade favorece a formação de nuvens carregadas, aumentando o risco de chuva forte, rajadas de vento e granizo.

Neste sábado (7), a frente fria avança pelos estados do Sul e deve alcançar áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul durante a tarde.

No domingo (8), o sistema segue em direção a outras áreas do Sudeste e Centro-Oeste, aproximando-se do sul da Bahia. A massa de ar frio também deve chegar a Rondônia e ao Acre.

Entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11), a instabilidade deve continuar influenciando as condições do tempo em diferentes áreas do Nordeste, Norte, Sudeste e Centro-Oeste.

Além da chuva, a massa de ar polar deve provocar queda nas temperaturas, principalmente no Sul, em São Paulo, no sul de Minas Gerais e nas regiões serranas do Rio de Janeiro.

Quais cuidados tomar durante tempestades?

Em períodos de instabilidade, a Defesa Civil recomenda acompanhar os avisos meteorológicos e evitar situações que possam colocar a população em risco.

Entre os principais cuidados estão:

Não atravessar ruas alagadas ou áreas com correnteza.

Evitar permanecer próximo de árvores, postes e placas durante ventos fortes.

Desligar aparelhos eletrônicos da tomada em caso de tempestade intensa.

Não se abrigar debaixo de árvores durante descargas elétricas.

Manter documentos e objetos importantes protegidos da água.

Procurar abrigo seguro ao perceber sinais de temporal.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.