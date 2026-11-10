Vai ter apagão dia 17 de novembro? Entenda a teoria envolvendo Os Simpsons

Vai ter apagão dia 17 de novembro? Entenda a teoria envolvendo Os Simpsons

Uma teoria envolvendo Os Simpsons colocou o dia 17 de novembro de 2026 viralizou nas redes sociai nos últimos dias. Publicações afirmam que a animação teria antecipado um apagão mundial e recomendam que os espectadores assistam aos últimos 15 segundos de um episódio para encontrar a suposta previsão. Mas será que o fornecimento de energia será interrompido nessa data?

Qual episódio de Os Simpsons fala sobre apagão?

A teoria sobre Os Simpons aponta para o episódio It’s a Blunderful Life, que integra a 35ª temporada de Os Simpsons e foi exibido originalmente em 19 de novembro de 2023. Na trama, Springfield enfrenta uma interrupção no fornecimento de energia depois que o Sr. Burns provoca acidentalmente um incêndio na usina nuclear. A situação gera preocupação com uma possível fusão do núcleo do reator e deixa a instalação sem eletricidade.

Homer acaba sendo responsabilizado pelo incidente e enfrenta a revolta dos moradores da cidade. Posteriormente, a responsabilidade de Burns é descoberta, permitindo que o protagonista recupere a confiança da população.

Apesar da cena envolvendo a falta de energia, o episódio trata principalmente de conflitos familiares, lealdade e reconciliação. Não existe uma referência direta a um apagão mundial em novembro de 2026.

A data ganhou força nas publicações por coincidir com um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência dos Estados Unidos (EAS). A atividade foi anunciada pela Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) e pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) para 17 de novembro de 2026. O procedimento atende a uma exigência da legislação federal americana, que estabelece a realização de testes nacionais pelo menos uma vez a cada três anos.

O exercício programado nos Estados Unidos terá duração aproximada de um minuto. Durante a atividade, emissoras de rádio e televisão, operadoras de TV a cabo, provedores de satélite e serviços de vídeo por linha fixa deverão transmitir uma mensagem informando que se trata de um teste nacional.

A proximidade entre a data do exercício e a cena de Os Simpsons foi utilizada como argumento para alimentar a teoria de que uma grande interrupção de energia estaria prevista.

No entanto, o teste de comunicação não tem relação com a história da animação e não representa uma preparação para desligar a rede elétrica.

Vai ter apagão mundial em 17 de novembro?

Não há indicação de que os Estados Unidos pretendam interromper o fornecimento de energia elétrica ou provocar um apagão mundial em 17 de novembro.

O anúncio oficial diz respeito exclusivamente à avaliação do funcionamento do Sistema de Alerta de Emergência. Portanto, a realização do teste não significa que residências, empresas ou serviços de comunicação ficarão sem energia.

Também não há comprovação de que Os Simpsons tenham antecipado o exercício das autoridades americanas.

A associação entre o episódio e a data de novembro surgiu a partir de interpretações feitas nas redes sociais. A suposta mensagem escondida nos últimos segundos da animação e a conta que teria divulgado o alerta original também não foram identificadas de maneira independente.

Assim, a história sobre um apagão mundial permanece como uma teoria sem comprovação. O evento confirmado para 17 de novembro é o teste nacional de alertas dos Estados Unidos.

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