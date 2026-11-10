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Vai ter apagão dia 17 de novembro? Entenda a teoria envolvendo Os Simpsons

Desenho pode ter previsto apagão?

Escrito por João Conrado Kneipp
Vai ter apagão dia 17 de novembro
Foto: Simpsons
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Uma teoria envolvendo Os Simpsons colocou o dia 17 de novembro de 2026 viralizou nas redes sociai nos últimos dias. Publicações afirmam que a animação teria antecipado um apagão mundial e recomendam que os espectadores assistam aos últimos 15 segundos de um episódio para encontrar a suposta previsão. Mas será que o fornecimento de energia será interrompido nessa data?

Qual episódio de Os Simpsons fala sobre apagão?

A teoria sobre Os Simpons aponta para o episódio It’s a Blunderful Life, que integra a 35ª temporada de Os Simpsons e foi exibido originalmente em 19 de novembro de 2023. Na trama, Springfield enfrenta uma interrupção no fornecimento de energia depois que o Sr. Burns provoca acidentalmente um incêndio na usina nuclear. A situação gera preocupação com uma possível fusão do núcleo do reator e deixa a instalação sem eletricidade.

Homer acaba sendo responsabilizado pelo incidente e enfrenta a revolta dos moradores da cidade. Posteriormente, a responsabilidade de Burns é descoberta, permitindo que o protagonista recupere a confiança da população.

Apesar da cena envolvendo a falta de energia, o episódio trata principalmente de conflitos familiares, lealdade e reconciliação. Não existe uma referência direta a um apagão mundial em novembro de 2026.

A data ganhou força nas publicações por coincidir com um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência dos Estados Unidos (EAS). A atividade foi anunciada pela Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) e pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) para 17 de novembro de 2026. O procedimento atende a uma exigência da legislação federal americana, que estabelece a realização de testes nacionais pelo menos uma vez a cada três anos.

O exercício programado nos Estados Unidos terá duração aproximada de um minuto. Durante a atividade, emissoras de rádio e televisão, operadoras de TV a cabo, provedores de satélite e serviços de vídeo por linha fixa deverão transmitir uma mensagem informando que se trata de um teste nacional.

A proximidade entre a data do exercício e a cena de Os Simpsons foi utilizada como argumento para alimentar a teoria de que uma grande interrupção de energia estaria prevista.

No entanto, o teste de comunicação não tem relação com a história da animação e não representa uma preparação para desligar a rede elétrica.

Vai ter apagão mundial em 17 de novembro?

Não há indicação de que os Estados Unidos pretendam interromper o fornecimento de energia elétrica ou provocar um apagão mundial em 17 de novembro.

O anúncio oficial diz respeito exclusivamente à avaliação do funcionamento do Sistema de Alerta de Emergência. Portanto, a realização do teste não significa que residências, empresas ou serviços de comunicação ficarão sem energia.

Também não há comprovação de que Os Simpsons tenham antecipado o exercício das autoridades americanas.

A associação entre o episódio e a data de novembro surgiu a partir de interpretações feitas nas redes sociais. A suposta mensagem escondida nos últimos segundos da animação e a conta que teria divulgado o alerta original também não foram identificadas de maneira independente.

Assim, a história sobre um apagão mundial permanece como uma teoria sem comprovação. O evento confirmado para 17 de novembro é o teste nacional de alertas dos Estados Unidos.

Veja os números da Mega da Virada de Os Simpsons

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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