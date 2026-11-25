Quem ganhou o Miss Universo 2026 e a posição da brasileira no concurso

Quem ganhou o Miss Universo 2026 e a posição da brasileira no concurso

Jennifer Barreto, representante de Porto Rico, venceu o Miss Universo 2026 na noite do dia 24 de novembro, no Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, na capital porto-riquenha. A jovem conquistou a coroa da 75ª edição do concurso internacional, que contou com 116 representantes de países e territórios.

Quem ganhou o Miss Universo 2026?

Jennifer Barreto, de 27 anos, foi coroada Miss Universo 2026 representando Porto Rico, país anfitrião da competição. Psicóloga e assistente social, ela é mãe de uma menina chamada Penelope e se tornou a primeira mãe e mulher casada a vencer o concurso, depois que a organização flexibilizou as regras de participação.

A mudança no regulamento permitiu que mulheres casadas, mães e candidatas que já tiveram filhos participassem da disputa. A abertura faz parte das alterações promovidas pelo Miss Universo nos últimos anos para ampliar o perfil das concorrentes.

Barreto chegou à etapa final entre as cinco candidatas que disputavam a coroa. Durante a rodada de perguntas dos jurados, falou sobre o uso da inteligência artificial e a preservação dos valores humanos. Em sua resposta, defendeu que a tecnologia deve ser utilizada com responsabilidade e afirmou que os valores se manifestam na coerência entre o que as pessoas dizem e fazem, principalmente quando colocá-los em prática se torna difícil.

A vitória também marcou o sexto título de Porto Rico no Miss Universo. O território caribenho está entre os que mais venceram o concurso, atrás dos Estados Unidos e da Venezuela.

Classificação do Miss Universo 2026

A disputa pelo título terminou com Jennifer Barreto, de Porto Rico, como vencedora. Melissa Núñez, representante da República Dominicana, ficou com o posto de primeira vice, enquanto Clara Vegas, da Venezuela, terminou como segunda vice.

As cinco finalistas foram:

Miss Universo 2026: Jennifer Barreto, Porto Rico

1ª vice-Miss Universo: Melissa Núñez, República Dominicana

2ª vice-Miss Universo: Clara Vegas, Venezuela

Finalista: Miss Filipinas

Finalista: Miss Nova Zelândia

As cinco candidatas chegaram à etapa decisiva depois de uma sequência de avaliações que incluiu as provas preliminares, desfile de traje de banho, vestidos de gala e perguntas dos jurados.

Ao todo, 116 candidatas participaram da final em San Juan. Antes da etapa decisiva, as concorrentes passaram por entrevistas reservadas, desfile de trajes nacionais e competição preliminar, fases que ajudaram a definir quem avançaria na noite da coroação.

Como ficou a brasileira Marcella Kozinski no Miss Universo?

A representante brasileira Marcella Kozinski ficou entre as 30 semifinalistas do Miss Universo 2026. A paranaense conseguiu passar pelo primeiro corte da competição e participou do desfile de traje de banho, mas não foi escolhida para integrar o Top 12. Com a eliminação, Marcella encerrou sua participação sem conquistar a coroa ou avançar para a fase das 12 candidatas que continuaram na disputa pelo título.

A brasileira chegou à competição internacional após conquistar o título nacional e representou o país em uma edição que reuniu candidatas de mais de 110 países e territórios. Apesar de não avançar à etapa final, sua classificação entre as 30 semifinalistas garantiu presença no grupo selecionado da noite.

A participação de Marcella também foi marcada por um problema de saúde nos dias que antecederam a final. Em 18 de novembro, ela precisou se ausentar de atividades oficiais para realizar exames médicos e descansar. Na ocasião, a organização informou que o quadro não era grave.

No dia seguinte, Natália Guimarães, ex-Miss Brasil e integrante da equipe responsável pela preparação da candidata, informou que Marcella apresentava melhora após um quadro viral. A brasileira também se manifestou nas redes sociais e indicou que estava se recuperando para continuar na competição.

Mesmo diante do imprevisto, Marcella participou da final e conseguiu avançar entre as 30 semifinalistas.

Brasileiras que ganharam o miss universo

A vitória de Jennifer Barreto mantém o Brasil sem conquistar o Miss Universo desde 1968, quando Martha Vasconcellos levou a coroa para o país. A primeira brasileira a vencer o concurso foi Ieda Maria Vargas, em 1963.

Desde então, o Brasil não voltou a conquistar o primeiro lugar. A melhor colocação brasileira mais recente foi em 2007, quando Natália Guimarães terminou como vice-campeã, atrás da japonesa Riyo Mori.

Em 2026, Marcella Kozinski chegou ao Top 30, mas não avançou entre as 12 semifinalistas que seguiram na disputa. O resultado mantém a espera brasileira por uma terceira coroa no concurso internacional.

A próxima edição do Miss Universo será realizada na Costa Rica, conforme anunciado durante a programação do concurso de 2026. O país será sede da 76ª edição da competição, que dará início a uma nova disputa pela coroa internacional.