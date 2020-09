Banho de sal grosso limpa as energias negativas e alivia o cansaço

Provavelmente, você já deve ter ouvido falar sobre o banho de sal grosso, que serve para limpar as energias negativas e revitalizar naqueles dias em que não nos sentimos muito bem, ficamos sem vigor e para baixo. Além disso, você sabia que esse famoso banho de descarrego oferece benefícios também para o corpo?

Quais são os benefícios do banho de sal grosso?

Ao longo do dia, conforme temos contato com outras pessoas ou vamos a determinados lugares, acumulamos energias, que nem sempre são positivas. “As energias negativas nos deixam para baixo, sem vigor, tristes e desanimados. Elas podem até causar sintomas físicos desagradáveis”, conta a terapeuta holística Aline Soares. O banho de sal grosso é um desses rituais rápidos e simples de fazer, que têm efeitos imediatos na limpeza das forças negativas acumuladas.

De acordo com especialistas, a água é um condutor de energia muito potente. Segundo a terapeuta, “Quando ela se junta com o sal, que é um cristal com poderes purificantes, descarrega todas as energias. Isso serve para as boas e para as más”. Por isso, o banho de sal grosso demanda alguns cuidados: “O ideal é fazer outro banho logo depois, dessa vez de ervas, para renovar as energias positivas. Pode ser com alecrim, camomila ou manjericão, por exemplo, ou qualquer outra planta positiva, como a canela”, indica.

Além disso, o banho de sal grosso também é um grande aliado da saúde do nosso corpo. Ele remove impurezas, alivia irritações e coceiras na pele, estimula a circulação sanguínea, ajuda a aliviar as dores musculares e o cansaço. A terapeuta recomenda: “Um escalda-pés com sal grosso equilibra nossas energias eletromagnéticas e é uma excelente escolha para relaxar no final de um dia cansativo”. Mas, se você tem pressão alta ou, no caso das mulheres, está menstruada, evite.

Como aproveitar o melhor desse ritual

O que fazer antes, durante e depois?

Para se beneficiar com o banho de sal grosso, a terapeuta recomenda alguns cuidados: “Antes de começar a preparar o banho de descarrego, o ideal é se livrar de todos os pensamentos negativos. Um exercício de respiração ou uma meditação breve, por exemplo, podem ajudar nesse processo”, diz. Ainda segundo ela, o ideal é que o ambiente seja previamente preparado: “Se possível, é bom criar uma atmosfera acolhedora e relaxante, colocar uma música tranquila, usar um difusor com um óleo essencial ou, ainda, acender velas. Isso ajuda a relaxar”.

Outra dica importante é que o banho de sal grosso não deve ser feito com muita frequência. “Recomendo uma vez por mês ou, então, somente quando a pessoa estiver se sentindo muito para baixo. Isso porque esse ritual é poderoso e, em exagero, pode desequilibrar o campo magnético”, analisa Aline. Já durante o banho, os pensamentos também devem se manter elevados e positivos: “Nesse momento, podemos fazer uma oração, mentalizar situações positivas, pedir proteção. Assim, já ficamos abertos para receber as energias que virão com o banho de ervas”, diz. Esse deve ser feito logo depois do banho de descarrego ou, no máximo, no dia seguinte. Outra solução, segundo a terapeuta, é adicionar a erva escolhida ao sal grosso. Segundo ela, algumas folhas resolvem.

Como preparar o banho de sal grosso?

A preparação do banho de sal grosso é bem simples. Mas, existem variações. O banho de descarrego, sozinho, deve ser feito com dois litros de água e sete colheres de sal grosso. Basta ferver a água, desligar e acrescentar o sal. Depois, tampar e deixar descansar até que todas as pedrinhas se dissolvam. Já para um banho energizante, é só acrescentar a erva ou planta escolhida (alecrim, manjericão, lavanda ou camomila, por exemplo) junto com o sal e terminar a preparação da mesma maneira que o banho de descarrego. Descarte a erva quando o sal estiver dissolvido.

No banho

Depois de organizar o ambiente e fazer a preparação acima, é hora de tomar o banho de sal grosso e sair de lá livre das energias negativas. “Os melhores dias para fazer isso são sexta, sábado e domingo, de preferência à noite, antes de dormir”, recomenda Aline. Depois do banho de higiene, é só despejar a água salgada do pescoço para baixo lentamente. “Não devemos jogar sal grosso nos crakras coronário e frontal, isso pode enfraquecer o campo energético”, explica a terapeuta. Aproveite o momento para meditar e visualizar todas as impurezas sendo levadas embora. Deixe secar naturalmente.