20 Frases e mensagens para o dia de São Sebastião

Hoje, 20 de janeiro, é comemorado São Sebastião: a história do santo, a oração e os votos de felicidades para o dia do nome.

Como todos os anos, São Sebastião é comemorado no dia 20 de janeiro, o mártir que morreu perfurado por flechas por defender a fé cristã. O Santo é considerado o padroeiro dos arqueiros, costureiros e de qualquer pessoa que manuseie objetos pontiagudos semelhantes a flechas.

Vamos ver a sua história , uma oração mas também algumas saudações pelo dia do nome para enviar aos amigos e familiares que levam esse nome, além de sua poderosa oração.

Frases de São Sebastião para força, proteção e intercessão

1 – “Se São Sebastião estiver comigo, não terei nada a temer, pois sei que com seu amor, sei que vou superar todas as dificuldades.”

2 – “Que São Sebastião esteja sempre ao meu lado e ao lado dos necessitados e daqueles que tem fé.”

3 – “Que seus braços me abracem sempre que eu precisar e que minha oração chegue a Ti, São Sebastião.”

4 – “ São Sebastião, me ajude a ter coragem e serenidade para enfrentar os desafios da vida.”

5 – “ São Sebastião, humildemente te peço, retire de mim o véu da tristeza e permita-me viver na luz do seu amor.”

6 – “ São Sebastião, dá-me elasticidade e força para aguentar o peso das dificuldades, e esperança para vencer.”

7 – “Coloque a mão sobre seus filhos, São Sebastião, aquecendo seus corações e dando-lhes serenidade e perseverança para seguir em frente”.

8 – “ São Sebastião, ilumine meus passos e faça-me digno de sua amorosa proteção.”

9 – “Dá-nos a bênção, São Sebastião”.

10 – “Ajuda-nos em nosso caminho, São Sebastião. Os doentes e os aflitos, venham todos para consolar! Volte seu olhar para nós, proteja seus filhos”.

11 – “ São Sebastião, derrame o seu amor sobre todos aqueles que precisam de você, afastando a tristeza e restaurando a paz e o amor em Cristo”.

12 – “ São Sebastião, eu te suplico hoje, como te pedi ontem e te pedirei amanhã, que o Senhor me abençoe, me ilumine e me guie no caminho certo”.

13 – “Ao seu lado, São Sebastião, sinto-me abrigado no amor de Deus. Que suas bênçãos sejam derramadas sobre os corações de todos os que o invocam”.

14 – “ São Sebastião, dê-me a mão. Cuide do meu coração.

15 – “Ilumine nosso caminho, São Sebastião, inspira-nos com sua sabedoria e que, por intercessão de seu amor divino, vivamos dias de paz e harmonia”.

16 – “ São Sebastião, não nos abandone, derrame sobre nós os dons do Espírito Santo e permita-nos viver na presença do Senhor”.

17 – “Em nome de São Sebastião, que seus dias sejam de luz e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre sua família, protegendo-a e conservando-a sob o amor de Cristo”.

18 – Bom dia e feliz dia de São Sebastião

19 – “Dia de São Sebastião e pedimos ao santo que nos cubra com seu amor e que mantenha a paz desse olhar”.

20 – “Meu São Sebastião, intercede por nós junto de teu filho Jesus, para que a ninguém falte o pão de cada dia, nem a paz e a concórdia”.

História de São Sebastião

São Sebastião foi um santo e mártir cristão que viveu no século III. Ele era um soldado romano que serviu na Guarda Pretoriana, uma unidade especial que protegia o imperador romano. No entanto, ele usou secretamente a sua posição para ajudar e apoiar os cristãos perseguidos, o que acabou por levar à sua prisão e execução.

Segundo a lenda, São Sebastião foi amarrado a uma árvore e baleado por seus companheiros, mas sobreviveu milagrosamente. Mais tarde, ele foi espancado até a morte pelos mesmos soldados e agora é reverenciado como um símbolo de perseverança diante da adversidade e de devoção a Deus.

A festa de São Sebastião é celebrada no dia 20 de janeiro na Igreja Católica Romana e no dia 18 de dezembro na Igreja Ortodoxa Oriental.

Aqui está uma oração em homenagem a São Sebastião:

“Querido São Sebastião, você que sofreu muito por sua fé e nunca perdeu sua devoção a Deus, interceda por nós. Ajude-nos a encontrar força e coragem para permanecermos fiéis às nossas crenças diante das perseguições e adversidades. sua sabedoria e nos proteja com seu amor. Amém."

Oração de São Sebastião tradicional

Glorioso mártir, valoroso São Sebastião, soldado de Jesus Cristo, que morrestes trespassado de flechas, amarrado a um tronco de laranjeira. Pelos vossos méritos, sede o nosso protetor guardando-nos, livrando-nos dos perigos que nos ameaçam, a nós, a nossa família e a toda a humanidade. Senhor Deus todo-poderoso, pela intercessão do mártir São Sebastião atendei a nossa prece. Jesus Cristo, filho de Deus, sede propício aos rogos que vos dirigimos por intermédio de São Sebastião. Glorioso mártir, protegei-nos contra a peste, contra o mal terrível que nos ameaça e que tem ceifado tantas vidas preciosas. Amém!

Reze também a Salve Rainha