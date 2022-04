Aprenda orações para sexta-feira da paixão em 2022, considerada uma das principais datas para os cristãos. O dia marca a crucificação de Jesus Cristo. Ocorre na sexta-feira anterior à Páscoa. Este ano, a Sexta-feira Santa é no dia 15 de abril. É um dia santo quando as pessoas frequentam os cultos da igreja.

Orações para sexta-feira da paixão

Use estas orações da Sexta-feira Santa para louvar nosso Senhor, Jesus Cristo, dar graças ao Seu sacrifício na cruz e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Que essas orações ajudem seu coração e sua mente a apreciar verdadeiramente o glorioso dom da redenção do pecado que Cristo deu à humanidade.

Querido Deus, Nós nos lembramos hoje, da dor e do sofrimento da cruz, e tudo o que Jesus estava disposto a suportar, para que pudéssemos ser libertos. Ele pagou o preço, um sacrifício tão grande, para nos oferecer o dom da vida eterna. Ajude-nos a nunca menosprezar este grande presente de amor em nosso nome. Ajude-nos a ser lembrados do custo de tudo isso. Perdoe-nos por estarmos muito ocupados ou distraídos com outras coisas, por não reconhecermos totalmente o que você deu gratuitamente, o que você fez por nós. Obrigado, Senhor, que por tuas feridas fomos curados. Obrigado que por causa de seu enorme sacrifício podemos viver livres. Obrigado porque o pecado e a morte foram vencidos e que o seu poder é eterno. Obrigado por podermos dizer com grande esperança: “Está consumado…” Pois sabemos o que ainda está por vir. E a morte perdeu seu aguilhão. Nós te louvamos porque você está fazendo novas todas as coisas. Em Nome de Jesus, Amém.

Oração para a Semana Santa – orações para sexta-feira da paixão

Ó Pai, misericordioso, no princípio nos criaste, e pela paixão de teu único Filho nos criaste de novo. Trabalhe em nós agora, tanto o querer quanto o fazer o que lhe agrada. Visto que somos fracos e não podemos fazer nada de bom por nós mesmos, conceda-nos sua graça e bênção celestial, para que em qualquer trabalho que nos empreendamos possamos fazer tudo para sua honra e glória.

Guarda-nos do pecado e capacita-nos diariamente para fazer boas obras, para que enquanto vivermos no corpo possamos sempre prestar serviço a ti. Após a nossa partida, dê-nos o perdão de todos os nossos pecados e receba-nos para a vida eterna; por aquele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, para todo o sempre. Amém.

Curta Invocação para Sexta-feira Santa

Senhor, tenha piedade.

Cristo, tenha piedade.

Senhor, tenha piedade.

Ó Cristo, ouça-nos.

Deus, o Pai do céu, tenha piedade de nós.

Deus, o Filho, Redentor do mundo, tem piedade de nós.

Deus, o Espírito Santo, tenha piedade de nós.

Seja gentil conosco. Poupe-nos, bom Deus.

Seja gentil conosco. Ajude-nos, bom Deus.

De todo pecado, de todo erro, de todo mal, das mentiras e astúcias do diabo, da morte eterna, livrai-nos, bom Senhor.

Pelo mistério da santa encarnação, pelo vosso santo nascimento, pelo vosso baptismo, jejum e tentação, pela vossa agonia e suor de sangue, pela vossa cruz e sofrimento, pela vossa morte e sepultamento, pela vossa ressurreição e ascensão, pela vinda de o Espírito Santo, o Conselheiro, em todos os tempos de angústia, em todos os tempos de prosperidade, na hora da morte, ajuda-nos, bom Senhor.

Ó Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ouve-nos.

Cordeiro de Deus, você tira o pecado do mundo; tenha piedade de nós.

Cordeiro de Deus, você tira o pecado do mundo; tenha piedade de nós.

Cordeiro de Deus, você tira o pecado do mundo; concede-nos a tua paz.

Amém.

O que é Sexta-Feira Santa

Sexta-feira Santa, a sexta-feira antes da Páscoa, é o dia santo cristão para comemorar a crucificação de Jesus e Sua morte no Calvário. Também é conhecida como Sexta-feira Santa, Sexta-feira Grande, Sexta-feira Santa e Grande e Sexta-feira Negra.

Para os cristãos, a Sexta-feira Santa é um dia crucial do ano porque celebra o que acreditamos ser o fim de semana mais importante da história do mundo. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, os cristãos proclamaram a cruz e a ressurreição de Jesus como o ponto de virada decisivo para toda a criação. Paulo considerou ser “de primeira importância” que Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, tudo de acordo com o que Deus havia prometido o tempo todo nas Escrituras ( 1 Coríntios 15:3 ) .

Na Sexta-feira Santa, lembramos o dia em que Jesus voluntariamente sofreu e morreu pela crucificação como o sacrifício final pelos nossos pecados ( 1 João 1:10 ). Segue-se a Páscoa, a gloriosa celebração do dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, anunciando sua vitória sobre o pecado e a morte e apontando para uma futura ressurreição para todos os que estão unidos a ele pela fé ( Romanos 6:5 ).

